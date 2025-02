Un lettore ci scrive per segnalare l’etichetta di una confezione di biscotti al burro, che però ne contiene una quantità irrisoria, oltre a non evidenziare correttamente gli allergeni. Di seguito la lettera giunta in redazione e la risposta della catena di supermercati.

La lettera sui biscotti al burro

Buongiorno,

nelle scorse settimane ho acquistato presso il supermercato Tosano di Brescia una confezione di biscotti con scritta in grande “Petit Beurre – Biscotti al burro”. Rientrato a casa, ho indossato gli occhiali (purtroppo) e leggendo gli ingredienti mi sono sentito preso in giro, in quanto il burro sembra appena lo 0,001% (credo, perché sull’etichetta c’è scritto 001%, senza virgola). Mi sembra molto scorretto pubblicizzare un prodotto con un ingrediente che compare in percentuale ridicola. Inoltre, mi sono accorto che nell’etichetta in italiano non sono evidenziati gli allergeni. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate e anche cosa ne pensa il distributore.

Graziano

La risposta di Tosano

Spett.le Redazione,

ringraziamo per la segnalazione e confermiamo che la nostra Società si è tempestivamente attivata per ottenere le opportune delucidazioni da parte del Produttore dell’articolo in argomento, un articolo che risulta commercializzato da diversi importanti retailers europei.

La società Rostar SA, che produce i biscotti chiamati “Petit Beurre”, precisa come tale denominazione sia da ritenersi lecita e conforme alla vigente legislazione europea, legislazione che – allo stato – non prevederebbe alcuna quantità minima di un dato ingrediente (nel caso di specie il burro) al fine di poterlo richiamare e/o inserire all’interno della nomenclatura di un prodotto. Si inoltra, per opportuna conoscenza, dichiarazione del Produttore recante, altresì, chiarimenti in ordine agli ingredienti contenuti nell’articolo acquistato dal Consumatore.

“Considerando che la legislazione europea non specifica una quantità minima di burro per chiamare il prodotto ‘Petit Beurre’, lo 0,01% di burro nella ricetta dei biscotti CBA e Everyday Petit Beurre dà diritto a chiamarli ‘Petit Beurre’.

Confermiamo l’uso dei seguenti ingredienti: farina di frumento, acqua, zucchero, olio di palma, sciroppo di zucchero invertito, agenti lievitanti (bicarbonato di ammonio, bicarbonato di sodio, pirofosfato acido di sodio), sale iodato, emulsionante (lecitina di soia), conservante (metabisolfito di sodio), o,01% burro (da latte).”

Tanto premesso, Supermercati Tosano – in via meramente cautelativa – ha deciso di sospendere la commercializzazione del prodotto denominato “Petit Beurre”, ciò al preciso scopo di portare a compimento le procedure di controllo interno già avviate e di continuare a garantire, a vantaggio dei propri clienti, il concreto rispetto della normativa – anche in materia di sicurezza alimentare – e la correttezza delle pratiche commerciali.

© Riproduzione riservata Foto: AdobeStock, inviata dal lettore

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1