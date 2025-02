Ogni tanto può capitare che un prodotto vada a male prima della scadenza. Le cause possono essere tante, dall’interruzione della catena del freddo a danni al packaging. Una lettrice, per esempio, ci ha segnalato un problema che si è ripresentato più volte con la pasta senza glutine a marchio De Angelis, che sembra aver sviluppato della muffa ben prima di aver superato la data di scadenza. Di seguito la lettera giunta in redazione e la risposta dell’azienda.

La lettera sulla pasta senza glutine

Vi scrivo per segnalarvi un problema ricorrente. Mia figlia è celiaca e, di conseguenza, in casa acquistiamo esclusivamente prodotti senza glutine, che hanno anche un costo maggiore rispetto a quelli tradizionali. È la terza volta che acquistando pasta fresca della marca De Angelis e, aprendo la confezione, trovo il prodotto con presenza di muffa.

Un mese fa ho inviato un’email all’azienda per segnalare il problema avuto con i tortellini (li avevo acquistati a dicembre presso il supermercato Coop via Benadir di Milano) e ho ricevuto risposta solo dopo un secondo sollecito. La scorsa settimana è accaduto nuovamente con la pasta per lasagne (acquistata una decina di giorni fa presso il supermercato Esselunga di via Adriano a Milano): ho inviato foto e dettagli del lotto, ma questa volta non ho ricevuto alcun riscontro. Vorrei solo segnalarvi che questa situazione si sta verificando con troppa frequenza e capire se esiste un problema nella catena di produzione o nella distribuzione del prodotto.

Eleonora

La risposta di De Angelis

A seguito della segnalazione ricevuta abbiamo provveduto ad effettuare un’attenta indagine interna, prima sullo stato attuale della linea dedicata alla produzione dei nostri prodotti senza glutine, successivamente sulle specifiche produzioni dei lotti segnalati dalla consumatrice e indicati nelle foto da lei trasmesse. Dalla documentazione di produzione e di confezionamento dei lotti segnalati, abbiamo evidenziato quanto segue:

le verifiche pre-operative sugli aspetti igienico sanitari, svolte giornalmente, sono risultate conformi;

il trattamento di pastorizzazione, monitorato in continuo e dotato di sistema di allarme e di blocco produttivo nel caso di superamento della soglia limite, è risultato conforme nelle giornate di produzione coinvolte;

le verifiche sulla tenuta della saldatura delle confezioni hanno dato esito positivo;

le verifiche sul dosaggio dell’atmosfera modificata sono risultate conformi;

i contro-campioni, isolati e conservati per ogni prodotto per tutta la durata della loro vita, non hanno evidenziato alcuna anomalia.

La nostra azienda effettua inoltre interventi periodici di approfondita sanificazione delle aree produttive, per poter eliminare qualsiasi eventuale traccia di possibili contaminazioni del prodotto non rilevabili ad occhio nudo e durante i controlli di routine effettuati internamente.

Pasta fresca senza glutine sensibili a contaminazioni

La pasta fresca all’uovo senza glutine è un alimento altamente sensibile a possibili contaminazioni di tipo microbiologico e qualsiasi variazione delle condizioni ideali di stoccaggio e trasporto potrebbero inficiarne la stabilità nel medio/lungo tempo del prodotto finito. Alcuni di questi aspetti non sono, come del resto ipotizzato dalla consumatrice, sotto il nostro diretto controllo, ed è perciò che ci si avvale delle migliori pratiche nelle fasi di stoccaggio e trasporto.

Da una valutazione delle immagini inviate possiamo ipotizzare che la crescita di tali muffe sia dovuta a possibili sbalzi termici che il prodotto potrebbe aver subito durante la sua vita commerciale, come un’interruzione della catena del freddo durante il trasporto e il posizionamento a scaffale.

Stante la criticità della segnalazione, abbiamo condiviso la diagnosi effettuata con tutto il personale del reparto di produzione e del controllo qualità, chiedendo loro di mantenere sempre alta l’attenzione durante i controlli delle fasi operative, continuando il nostro approccio al continuo miglioramento e alla prevenzione di qualsiasi non conformità.

Per quanto riguarda la segnalazione dei lunghi tempi di risposta ci teniamo a sottolineare che la nostra prassi prevede un approfondita indagine di tutte le segnalazioni pervenute, l’analisi di tutti i dati a nostra disposizione e il coinvolgimento dei colleghi di stabilimento per cercare di capire le possibili cause di tali segnalazioni: e questo richiede tempo. Non diamo risposte standard, immediate e senza approfondimenti.

Ci dispiace per l’accaduto e rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione possiate ritenere necessaria.

Riccardo Leoni – Responsabile Assicurazione Qualità De Angelis

