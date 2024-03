Un lettore ci scrive per segnalare che su alcuni prodotti a marchio Lidl non compare l’indicazione dello stabilimento di produzione, chiedendoci se è tutto regolare. Di seguito la lettera giunta in redazione e la risposta della catena di discount

La lettera

Buonasera, di recente sto acquistando sempre più prodotti nei supermercati Lidl, ma leggendo le etichette su alcuni, soprattutto quelli prodotti fuori Italia, non è presente la nazione di produzione e lo stabilimento. È legale?

Grazie, Michele

La risposta di Lidl

Gentile Cliente, abbiamo letto con attenzione la sua richiesta e la ringraziamo per l’interesse verso la nostra azienda e i nostri prodotti. Con la presente vogliamo informarla che, in base alla vigente normativa l’obbligo della sede dello stabilimento trova applicazione unicamente in Italia e non negli altri Paesi dell’Unione Europea. Ecco perché le referenze prodotte in Italia riportano l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione in etichetta a differenza delle referenze prodotte all’estero.

Con riguardo invece all’indicazione di origine o provenienza dei prodotti alimentari la regolamentazione europea, ad oggi, non obbliga all’inserimento di tali indicazioni in etichetta ma unicamente nel caso in cui le rappresentazioni in essa riportate suggeriscano un’origine diversa rispetto a quella effettiva. L’indicazione dell’origine è altresì prevista per determinate categorie di prodotti alimentari per le quali esiste una regolamentazione specifica. Con riferimento ai prodotti da lei indicati e riportati in foto, precisiamo che sono realizzati all’estero e pertanto le informazioni presenti sulle etichette risultano complete e conformi a quanto previsto dalla regolamentazione nazionale ed europea.

