Bevo anch’io l’acqua minerale in bottiglia, ma solo quella gasata, perché mi piace più delle bibite gasate e zuccherate di vario tipo e marchio, e perché non ho ancora trovato un buon ‘gasatore’. Ma solo come sfizio occasionale, per il resto viva l’acqua del sindaco. L’acqua naturale in bottiglia è una ‘idiozia cosmica’, nel 90% dei casi.

Aggiungo che come geologo (idrogeologo, direbbe qualcuno) ho lavorato per qualche decina di anni presso vari acquedotti e progettato e diretto la perforazione di numerosi pozzi più o meno profondi per la captazione delle acque sotterranee e, pensate un po’, molti per società di imbottigliamento di acque minerali. In alcuni Comuni i pozzi per l’imbottigliamento sono prossimi (e alle stesse profondità di captazione) ai pozzi dell’acquedotto.

Davvero credevate che le acque in bottiglia venissero da qualche sorgente miracolosa e miracolosamente non inquinata? Praticamente sono quasi tutte “acque da pozzo”… Le acque di sorgente sono acque con pozzi (o opere di presa) realizzate sotto anziché sopra: alla base di una montagna o collina, si parte da un tunnel per poi continuare con perforazioni orizzontali o quasi, esattamente come gli acquedotti, solo che le acque vengono subito imbottigliate e, non andando in giro per chilometri di tubi, non necessitano di cloro come antibatterico e non raccolgono tutti contaminanti che possono finire nelle tubazioni…

I controlli sull’acqua di rete

L’acqua potabile distribuita dalla rete è soggetta a specifiche caratteristiche di qualità imposte per legge dal Ministero della Salute e controllate pressoché quotidianamente dai tecnici degli acquedotti e delle Asl (non dubito siano controllate altrettanto bene anche le acque commerciali) ma le aree del Paese ove le acque hanno scarse caratteristiche organolettiche sono davvero poche e i difetti facilmente superabili: il cloro è volatile, basta lasciare l’acqua in una brocca per una mezz’oretta che se ne va, altri sapori fastidiosi e particelle presenti non dipendono dall’acqua erogata ma per lo più dalle tubazioni dei condomini/case.

Se l’acqua del rubinetto ha davvero un cattivo sapore, bollitela per 10 minuti (la maggior parte degli elementi che danno sapore all’acqua sono volatili), poi lasciatela raffreddare, filtratela (basta un telo fitto non servono i carboni attivi), e mettetela in frigo per un paio d’ore. A questo punto confrontatela con qualsiasi acqua in bottiglia. Vero, ci sono anche sali disciolti, ma alle concentrazioni massime ammissibili per la potabilità dell’acqua non ci sono molte persone con la fortuna/sfortuna di sentire ogni minima variazione di contenuto, un po’ come i nasi assoluti o gli orecchi assoluti dei profumi e della musica, qualche assaggiatore di olii o vini. Per noi comuni mortali è raro avere la possibilità di percepirli, a meno di non avere un laboratorio chimico al posto del palato.

Come sentirsi più sicuri?

Quasi tutta l’acqua potabile degli acquedotti (direi il 99,9%) è filtrata/decantata a monte, spesso su carboni attivi, quindi la potabilità è assoluta. Ma se proprio si vuole essere ipercautelativi, bastano quattro cartucce filtranti sotto il lavello: filtro meccanico grossolano, carboni attivi, filtro UV, filtro meccanico fine (1 µm). Costo totale: poco più di un centinaio di euro per l’impianto e tra i 5 e 20 euro per la sostituzione periodica (una volta ogni 6 mesi/1 anno per 10-20 mila litri) e, ciliegina sulla torta, se proprio si vuole esagerare, un bel gasatore a CO2. Un consiglio: installatelo o fatelo installare in un punto comodo da raggiungere o non cambierete mai i filtri

Costi molto inferiori all’acquisto di acque imbottigliate che vanno dai 0,30 € a 2 € al litro, nessun peso da portare con la spesa, zero plastica. Il resto è tutta pubblicità più o meno ingannevole: slogan, belle immagini e belle facce da testimonial… Per carità adoro la signora Canalis che pubblicizza l’acqua minerale San Benedetto, ma il prodotto lo lascio dov’è, sullo scaffale del supermercato.

Il business dell’acqua minerale

Ah già parliamo di soldi… Per prelevare acqua dal sotto/sovra suolo si paga un canone annuale. Il canone per la derivazione di acqua a uso potabile viene versato per il diritto di prelevare e utilizzare acqua da fonti pubbliche (per legge tutte le acque di superficie e sotterranee sono un bene pubblico) ed è legato al volume di acqua prelevata. In Lombardia corrisponde a € 2.605,78 per 100 l/s (2024). Esatto, € 2.605,78 all’anno per 100 litri ogni secondo, ovvero 2.605,78 € per 31.536.000 (trentun milioni e mezzo) di litri. Una volta prelevati, questi litri sono venduti da 0,20 centesimi di euro a un paio di euro al litro, e fanno da 6.307.200 € a 63.072.000 €.

Sì, avete letto bene, da sei milioni e trecentosettemila a sessantatre milioni e stracci di euro, meno ovviamente i duemila e seicento del canone. Naturalmente ci sono gli oneri di impresa: per gli impianti, il pompaggio, l’imbottigliamento, il personale, la distribuzione e, ovviamente, la pubblicità (non ricordo esattamente i bilanci annuali di alcuni miei clienti ma sicuramente la pubblicità era uno dei singoli costi più alti, molto ma molto di più delle mie parcelle e del costo del pozzo). Non male come business, vero?

E l’acquedotto? Beh, a Milano il costo medio al metro cubo è di circa 1 euro (1€ per mille litri). In bolletta poi trovate anche oneri per depurazione e altri costi che cambiano un po’ il totale ma il costo dell’ acqua è quello: 0,001 € al litro… e continuate pure a comprare l’acqua in bottiglia.

Giuliano

© Riproduzione riservata

