L’acqua è un alimento essenziale per la vita, per questo molte persone si preoccupano della sicurezza e della qualità di quella che esce dal rubinetto di casa. La qualità dell’acqua, i sistemi di prelievo, di distribuzione e di controllo sono normati da disposizioni legislative (sia nazionali che europee) sempre in aggiornamento, soprattutto per ciò che riguarda la ricerca e l’identificazione di possibili contaminanti non ancora presi in considerazione. È il caso, per esempio, delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS), che analisi di varie associazioni hanno trovato nelle acque di moltissimi Paesi, Italia compresa, e che è fonte di preoccupazioni per molte persone negli ultimi anni.

Nonostante le leggi ci siano e i controlli siano costanti, molti consumatori e consumatrici non si fidano della rete idrica. È questo uno dei motivi per cui l’Italia è uno dei Paesi al mondo in cui si compra più acqua minerale in bottiglia, percepita come più sicura e pura dell’acqua di rubinetto. Tuttavia il consumo di minerale, in bottiglie di vetro o, più spesso, di plastica ha un notevole impatto ambientale, costi rilevanti per le famiglie. Senza dimenticare che sono stati trovati PFAS anche nell’acqua minerale in bottiglia.

Tre esperti – Renato Cozzi e Pierpaolo Protti, chimici con esperienza nel campo delle analisi alimentari, e Marco Montoli, chimico esperto di trattamento e purificazione delle acque – hanno realizzato un dossier per Il Fatto Alimentare, un nuovo ebook intitolato Quale acqua bere? Suggerimenti per un consumo consapevole.

Il dossier tratta in maniera semplice ed esaustiva la questione spinosa della qualità dell’acqua, da dove la prendiamo alle sue caratteristiche, chiedendosi poi se siano necessari ulteriori trattamenti (come i filtri sottolavello) o se sia preferibile la minerale. Alla fine del dossier ci sono tabelle riassuntive con i principali problemi e i consigli degli esperti, approfondimenti sulle caratteristiche delle acque e i trattamenti di purificazione domestici, oltre alla lista delle fonti bibliografiche.

