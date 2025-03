La Fondazione Barilla ha pubblicato “Il Libro del Risparmio” con l’intento di promuovere comportamenti responsabili e scelte alimentari sane per un concreto cambiamento nella società. Le prime 200.000 copie cartacee, a disposizione gratuitamente per chiunque ne avesse fatto richiesta, sono esaurite in pochi giorni, rimane disponibile per tutti la versione digitale sul sito Fondazionebarilla.com.

Il Libro del Risparmio

“Il Libro del Risparmio” è una guida completa e pratica, contenente 120 utili azioni pensate per contrastare lo spreco alimentare dentro e fuori casa. L’obiettivo è sensibilizzare i lettori e le lettrici sull’importanza di tutelare l’ambiente e promuovere una vera cultura del recupero, del riutilizzo e dell’uso ponderato del cibo che può tradursi in un risparmio stimato fino a 500 euro all’anno per nucleo familiare, consentendo al contempo di mangiare in modo più sano e di ridurre la pressione sul pianeta.

Il libro sottolinea come ogni piccolo gesto conti nella lotta allo spreco, dalla pianificazione accurata dei pasti alla corretta conservazione degli alimenti, fino al riutilizzo degli avanzi e di quelle parti di cibo, come bucce e gambi, che spesso vengono considerate scarti. Lo spreco alimentare non è solo un problema etico ed economico, ma ha anche gravi ripercussioni ambientali, essendo responsabile di una quota significativa, fino al 10%, delle emissioni globali di gas serra.

La pubblicazione si articola in cinque capitoli distinti per tematiche: dalla “Conservazione” alla “Cucina a zero spreco”, dagli “Avanzi” ai “Nuovi acquisiti”, fino all’interessante sezione “Fuori casa”, per rimanere sempre attenti anche durante le attività della giornata.

La conservazione

Il primo capitolo, dedicato alla conservazione, offre numerosi consigli pratici per preservare al meglio la freschezza e la sicurezza degli alimenti. Un metodo semplice ed efficace è la congelazione, a patto di utilizzare imballaggi adatti al freezer per proteggere il gusto e l’aspetto dei cibi. È fondamentale verificare i tempi di congelazione per ogni alimento: i cibi cotti non dovrebbero superare 1-2 mesi, pesce e carne rossa 3-4 mesi, mentre burro e pollame a pezzi possono conservarsi fino a circa 9 mesi, e frutta e verdura tra 8 e 12 mesi. Anche gli alimenti vicini alla scadenza possono essere congelati, ma vanno consumati subito dopo lo scongelamento.

Per una congelazione ottimale della verdura è consigliato un breve trattamento termico seguito da raffreddamento che aiuta a preservare sapore, colore, consistenza e qualità nutrizionali. Alcune verdure a foglia, come bieta e spinaci, possono perdere croccantezza con il congelamento ed è preferibile utilizzarle cotte.

Frigorifero e temperatura

Un capitolo è dedicato alla temperatura del frigorifero nelle sue varie zone. Il ripiano inferiore è generalmente il più freddo (circa 2°C) ed è ideale per carne e pesce. La parte centrale (4-5°C) è adatta per avanzi, latticini e dolci, mentre lo sportello è la zona più calda, indicata per bevande e conserve. Frutta e verdura vanno conservate negli appositi cassetti, progettati per mantenere un livello di umidità più elevato. Alcuni vegetali, come banane e pomodori, si conservano meglio a temperatura ambiente.

Il secondo capitolo riporta alcuni consigli di cucina a zero spreco, incoraggiando a scoprire il potenziale di gambi, baccelli, scorze e bucce. Vengono forniti esempi pratici come l’utilizzo dei gambi di carciofi e broccoli, delle foglie di broccolo e cavolfiore, delle bucce di carote. Anche la parte verde dei porri, le bucce di mela e agrumi per tisane (solo se biologiche ndr), e la polpa residua dei centrifugati possono essere riutilizzate.

La parte esterna della zucca e i baccelli dei piselli, considerate scarti possano diventare ingredienti preziosi. Si suggerisce anche di utilizzare le bucce di cipolla e aglio come insaporitori in polvere e i gambi del prezzemolo per arricchire brodi e salse. Persino l’acqua di cottura dei ceci può sostituire le uova in preparazioni vegane dolci e salate, e l’acqua di cottura delle verdure, se non troppo amara, può fare da base per zuppe e risotti. Gli scarti del pesce, come lische e carapaci, sono ideali per preparare un fumetto saporito, e la pelle può diventare croccanti chips.

Gli avanzi

Il terzo capitolo è dedicato agli avanzi, offrendo idee creative per dare nuova forma al cibo del giorno prima. Il risotto avanzato può trasformarsi in uno sformato, i legumi cotti in creme per la pasta o hummus. Le banane troppo mature sono perfette per frullati e dolci, e il pane raffermo è la base per ricette tradizionali come la panzanella e il gazpacho. Il vino avanzato non va buttato, ma può essere utilizzato per preparare il vin brulé o congelato in cubetti per insaporire salse e risotti. Anche gli agrumi in eccesso possono essere spremuti e congelati.

L’ultimo capitolo è dedicato alle esperienze fuori casa, fornendo strategie per ridurre lo spreco alimentare al ristorante, in mensa o in ufficio . Si suggerisce di chiedere la “doggy bag” per portare a casa gli avanzi del ristorante e di preferire piatti del giorno che utilizzano ingredienti freschi da consumare rapidamente. Ai buffet, è consigliabile utilizzare piatti piccoli per evitare di prendere troppo cibo. Portare gli avanzi della cena come pranzo in ufficio o cucinare porzioni extra può far risparmiare tempo ed evitare sprechi. Coinvolgere i bambini nella preparazione dei pasti e nella spesa li educa al valore del cibo e riduce il rischio di avanzi nel piatto .

“Il Libro del Risparmio” si pone come un vero e proprio invito all’azione, incoraggiando a diventare protagonisti di un cambiamento positivo all’insegna del rispetto per il cibo e per il pianeta.

© Riproduzione riservata. Foto: Fondazione Barilla

