I supermercati Il Gigante hanno segnalato il richiamo volontario da parte del produttore di un lotto di latte fresco pastorizzato intero alta qualità e parzialmente scremato Latte Milano, parzialmente scremato Latte Clab e parzialmente scremato Latte Bergamo. Anche in questo caso il motivo indicato a ragione indicata sugli avvisi di richiamo è la segnalazione di un “gusto anomalo”. I prodotti in questione sono venduti in bottiglie di PET da 500 ml (solo parzialmente scremato Latte Milano) 1 litro con la data di scadenza 09/05/2024 (oggi), corrispondente al lotto di produzione. L’avviso di richiamo è datato 07/05/2024, ma i supermercati Il Gigante lo hanno diffuso solo nella giornata odierna, mentre il Ministero non lo ha ancora pubblicato.

L’azienda Latteria Soresina Società Cooperativa Agricola ha prodotto tutto il latte fresco richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in via Dei Mille 13/17, a Soresina, in provincia di Cremona (marchio di identificazione IT 03 171 CE).

Gli altri richiami di latte fresco

In precedenza anche il Ministero della Salute, Esselunga, Unes e Carrefour avevano segnalato il richiamo dello stesso lotto di latte fresco prodotto da Latteria Soresina e venduto con i marchi Esselunga, Latte Pavilat, Unes, Carrefour, Iper e Migross (leggi qui l’articolo sul primo richiamo del latte fresco, l’articolo sul secondo richiamo di latte fresco e l’articolo sul terzo richiamo di latte fresco).

Latteria Soresina sottolinea che il problema è di carattere organolettico e riguarda esclusivamente la produzione di un solo giorno, quella con la data di scadenza 09/05/2024. Le cause sono ancora in corso di accertamento, ma l’azienda precisa che l’eventuale consumo del latte dal sapore anomalo non comporta problemi per la salute.

A scopo cautelativo l’azienda consiglia di non consumare il latte con la data di scadenza e i marchi sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita dove sono stati acquistati. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio consumatori di Latteria Soresina al numero 840 000025.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 102 richiami, per un totale di 226 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

