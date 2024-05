Il Ministero della Salute e i supermercati Unes hanno segnalato due nuovi richiami. Si tratta del latte fresco pastorizzato Unes che, come nel caso di quello a marchio Esselunga e Pavilat, presenta un gusto anomalo e di un lotto di farina 00 per allergeni non dichiarati.

Il richiamo del latte fresco Unes

Anche i supermercati Unes hanno pubblicato il richiamo volontario da parte del produttore di un lotto di latte fresco pastorizzato parzialmente scremato e intero alta qualità a proprio marchio. Come accennato, la ragione indicata sull’avviso di richiamo è la segnalazione di un gusto anomalo. Il prodotto in questione è venduto in bottiglie di PET da 1 litro con la data di scadenza 09/05/2024, corrispondente al lotto di produzione.

L’azienda Latteria Soresina Società Cooperativa Agricola ha prodotto il latte fresco richiamato per Unes Maxi Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in via Dei Mille 13/17, a Soresina, in provincia di Cremona (marchio di identificazione IT 03 171 CE).

Nella giornata di ieri, 8 maggio, anche Esselunga ha segnalato il richiamo dello stesso lotto di latte fresco prodotto da Latteria Soresina e venduto con i marchi Esselunga e Latte Pavilat (leggi qui l’articolo sul primo richiamo del latte fresco).

In via precauzionale, l’azienda consiglia di non consumare il latte con la data di scadenza sopra indicata. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita Unes dove sono stati acquistati. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio consumatori di Latteria Soresina al numero 840 000025.

Il richiamo della farina

Il Ministero della Salute, invece, ha diffuso il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di farina 00 di grano tenero per pasta fresca a marchio Molino Soncini Cesare. La ragione indicata è la mancanza dell’etichettatura precauzionale per la possibile presenza degli allergeni senape e lupino. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 1 kg con il numero di lotto L7 e il termine minimo di conservazione (TMC) 20/02/2025.

L’azienda Eredi Fontanella Vittorino ha confezionato la farina 00 richiamata per Molino Soncini Cesare Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in via Giuseppe Garibaldi 40, a Monte Cremasco, in provincia di Cremona.

A scopo cautelativo, si raccomanda alle persone allergiche alla senape o ai lupini di non consumare la farina con il numero di lotto segnalato. Il prodotto è sicuro per le consumatrici e i consumatori che non sono allergici a senape e lupini.

