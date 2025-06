L’azienda di arredamento Ikea ha richiamato alcune spatole della linea Ikea 365+ Hjälte perché un test eseguito in Belgio ha rilevato valori di migrazione delle ammine aromatiche primarie (AAP) al di sopra del limite consentito. Il prodotto in questione ha il codice articolo 401.494.62 e la data di produzione 2445 (AASS): si tratta di spatole acquistate dopo il mese di novembre 2024.

A scopo precauzionale, si raccomanda a tutte le persone eventualmente in possesso di una spatola Ikea 365+ Hjälte acquistate dopo il mese di novembre 2024 di interrompere immediatamente l’uso. Le consumatrici e i consumatori interessati devono contattare la catena per ricevere un rimborso completo, oppure recarsi in qualsiasi punto vendita per la sostituzione o il rimborso, anche senza presentare lo scontrino.

Ikea, inoltre invitata a diffondere la notizia del provvedimento, soprattutto nel caso si sia a conoscenza di qualcuno che possiede la spatola richiamata. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la catena al numero 02 36011887.

