La produzione italiana di grano duro non è sufficiente per garantire consumi nazionali ed esportazione, ma il grano estero non è un problema. L’importante è garantire la qualità del prodotto, che rende la pasta italiana famosa e apprezzata nel mondo. Questa, in sintesi, la posizione di Vincenzo Martinelli, Presidente della Sezione Molini a frumento duro di ITALMOPA (associazione industriali mugnai d’Italia), cui abbiamo chiesto di fare il punto sul tema, chiarendo gli interrogativi sollevati da recenti polemiche, a partire da una curiosità: perché è solo il grano duro a essere al centro dell’attenzione?

“In realtà il problema si ripresenta negli stessi termini per il grano tenero: ne importiamo il 50/60% del fabbisogno, contro il 40% del grano duro con cui si fa la semola che serve per la pasta, – spiega Martinelli. – In effetti, c’è più attenzione per la pasta che per il pane, anche perché il 60% circa della pasta prodotta in Italia è destinata ai mercati esteri ed è una voce importante della nostra bilancia commerciale”.

La pasta italiana è molto apprezzata nel mondo.

“Sì, anche se ci sono altri Paesi esportatori, per esempio la Turchia domina sul mercato africano. Però bisogna ricordare che la pasta italiana è la sola che per legge (legge 580 del 1967) può contenere solo grano duro”.

Quanto pesa il lavoro dei mugnai sulla qualità della semola?

“Lo sforzo è sempre stato quello di incontrare la soddisfazione dei pastifici: il capitolato di acquisto della semola contiene i parametri richiesti, come il colore o il tenore proteico, ossia la quantità di glutine presente. La legge 580 stabilisce alcuni parametri, tra cui un contenuto minimo di proteine di 10,50, ma anche la percentuale di ceneri o di contaminanti. L’abilità del mugnaio consiste nel trovare, nel mondo, i grani che permettono di ottenere le caratteristiche richieste”.

Ci sono però anche aziende che scelgono di produrre pasta con il 100% di grano duro italiano.

“Sì, anche se in qualche caso, per esempio con il raccolto dello scorso anno, questa scelta ha imposto di modificare alcuni parametri, a causa della scarsa qualità del grano dovuta alle condizioni climatiche. Quest’anno invece sembra proprio che il grano duro, che in alcune regioni si sta già raccogliendo, sia di ottima qualità. In ogni caso, il grano italiano viene utilizzato tutto, anche se non è necessariamente il migliore”.

Ma non è sufficiente a soddisfare le richieste del mercato?

“Il fabbisogno di grano duro in Italia per il consumo interno e per le esportazioni è di 6,5 milioni di tonnellate. Ne produciamo circa quattro milioni di tonnellate. Questo vuol dire che dobbiamo importare 2,5 milioni di tonnellate di grano dall’estero pari a circa il 40% altrimenti non potremmo vendere un solo spaghetto e metteremmo in crisi aziende e lavoratori”

Qual è la provenienza del grano duro con cui si produce la pasta, e come possono verificarla i consumatori?

“In base alle indicazioni sulle confezioni: la pasta in vendita può essere realizzata con 100% grano italiano, o prevalentemente con grano italiano se ne contiene almeno il 51%, oppure con grano di provenienza dell’Unione Europea o di Paesi extra UE, come Canada, Australia, Stati Uniti, Turchia o anche Russia. Lo scorso anno la Russia è stata al secondo posto tra i Paesi da cui abbiamo importato, preceduta dalla Turchia. Mentre dal 1° luglio, le importazioni sono destinate a fermarsi a causa dei dazi che saranno imposti sul grano proveniente da quel Paese”.

A questo proposito, l’invasione dell’Ucraina ha influito, e come, sulle esportazioni di grano duro?

“In realtà l’Ucraina produce soprattutto grano tenero, mentre per quanto riguarda la Russia fino ad ora non c’erano sanzioni, anche se per un periodo è stata la Russia stessa a bloccare temporaneamente le esportazioni verso l’Europa”.

Ultimamente però nel mirino degli agricoltori c’è soprattutto il grano canadese.

“Il Canada è il maggiore esportatore di grano al mondo, e in quel Paese anche per ragioni climatiche viene utilizzato il glifosato, su cui si accentrano molte polemiche. Ma questo erbicida è utilizzato anche in Italia e in molti altri Paesi: vorrei anzi ricordare che sono stati proprio gli agricoltori italiani a intervenire presso l’Unione Europea perché l’autorizzazione a utilizzarlo fosse prorogata. L’associazione tra grano canadese e glifosato è strumentale, anche se è vero che in Italia, per ragioni climatiche, il glifosato non è utilizzato nel periodo del pre-raccolto mentre in Canada sì. Ma i consumatori sono tutelati dalle normative europee che fissano dei limiti molto bassi per la presenza di queste sostanze: le tracce di glifosato nel grano non possono superare le 10 ppm (parti per milione) e tutti i controlli fatti mostrano che nel grano canadese la percentuale è davvero irrisoria, intorno a 0,05 ppm”.

Si dice anche che le importazioni impongano ai produttori italiani prezzi troppo bassi…

“Secondo il mondo agricolo si dovrebbe pagare il grano italiano il doppio di quanto viene pagato nel resto del mondo, con la conseguenza di far pagare il doppio la pasta ai consumatori: i prezzi non possono essere imposti, ma nascono dall’incontro tra la domanda e l’offerta. Non dimentichiamo poi che negli ultimi anni il prezzo del grano duro è aumentato sensibilmente, e non è detto che quello importato sia più economico del grano prodotto in Italia. La strada giusta non è bloccare le importazioni, ma lavorare per migliorare la qualità del prodotto”.

Il grano importato è costantemente controllato, e recentemente ci sono stati dei controlli straordinari. E quello italiano?

“È importante intanto sottolineare che la task force chiamata a controllare il grano importato non ha rilevato anomalie. Quanto al grano italiano, è controllato a campione dalle ASL – diciamo che rispetto al grano estero i controlli sono uno su cento – e se emergono parametri non conformi è destinato all’alimentazione animale. Mentre è relativamente facile sapere quanto grano importiamo, la produzione italiana è molto frammentata e il monitoraggio è complesso, anche se le cose potrebbero cambiare grazie al registro telematico Granaio Italia, che entrerà in vigore dal prossimo anno proprio per monitorare le produzioni nazionali. Ma non dimentichiamo che anche le aziende investono per controllare il prodotto attraverso laboratori interni ed esterni: più controlli ci sono, per garantire la qualità del prodotto finale, meglio è. Adesso ci stiamo attivando anche per dare premi di produzione in base alla qualità”.

E per quanto riguarda i consumatori, come possono valutare la qualità del prodotto?

“Negli ultimi anni in tutti i Paesi sono stati fatti molti sforzi per migliorare la qualità del grano, in più i consumatori sono tutelati dalle normative italiane ed europee. La pasta italiana nel suo complesso è di ottima qualità, i nostri prodotti sono i migliori al mondo e i più sicuri perché seguiamo le leggi europee che sono le più rigorose: poi, ci sono paste che contengono fino al 14 % di proteine, e hanno un prezzo più elevato”.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1