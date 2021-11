Etichette a semaforo. Se ne parla a Mi manda Rai 3 il 21 novembre alle ore 9,00

Domani 21 novembre alle ore 9 del mattino, il programma Mi Manda Rai 3 in onda sul terzo canale dedica un lungo servizio alle etichette a semaforo, e più precisamente al Nutri-Score francese. Stiamo parlando della nuova etichetta, ormai riconosciuta da Paesi come Francia, Belgio, Lussemburgo, Germania, Svizzera e Spagna, destinata a diventare entro il 2022 il nuovo sistema di classificazione degli alimenti in Europa. Questa cosa non sembra sfiorare i rappresentati delle lobby e i produttori dei prodotti tipici italiani schierati all’unisono contro il nuovo sistema.

Nel programma intervengono molti dei soggetti direttamente interessati (Coldiretti, il ministro Stefano Patuanelli, produttori di prosciutti e di formaggi, politici e parlamentari europei e altri) che esprimono all’unanimità la netta opposizione al nuovo sistema di etichetta a semaforo. Un pò più cauta Laura Rossi del Crea Nutrizione.

Il direttore de ilfattoalimentare Roberto La Pira invitato in studio, ha provato a spiegare a questi signori che il semaforo viene erroneamente interpretato. L’accusa fatta da quasi tutti gli oppositori è che il semaforo attribuisce il colore verde alla bibita zuccherata dietetica e il colore rosso al prosciutto crudo o il colore arancione al formaggio grana, tipici prodotti della gastronomia italiana. Si tratta di un’accusa priva di fondamento perché il semaforo è stato concepito come un sistema per confrontare tra di loro prodotti della stessa categoria merceologica, permettendo così al consumatore di fare una scelta ragionata. Ha quindi senso confrontare il colore di 5 pizze surgelate o di 5 confezioni di cereali per la colazione o di 5 gelati perché in questo caso il semaforo attribuisce il colore verde o giallo a quelle che contengono meno grassi, meno sale, meno calorie e meno zucchero, mentre l’arancione o il rosso viene attribuito a quelle più ricche di grassi, zuccheri, sale.

L’altra cosa sia cui vale la pena soffermarsi è che istituzioni come lo Iarc si sono espresse a favore del semaforo e anche 277 scienziati hanno firmato un documento in cui si dichiarano favorevoli (tra gli italiani firmatari ricordiamo Valter Ricciardi dell’Università Cattolica di Roma, Giuseppe Remuzzi e Silvio Garattini dell’Istituto Mario Negri di Milano). In altre parole la scienza dice sì al semaforo mentre in Italia politici, lobby e portatori di interessi di bottega si schierano nettamente contro. Chi ha ragione?

Perché non fare una ricerca di mercato seria e chiedere ai consumatori cosa ne pensano dell’etichetta a semaforo e dell’alternativa italiano il Nutrinform battery?

