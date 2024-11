Il nuovo libro del fotografo George Steinmetz “Nutrire il pianeta” offre una visione sui sistemi di produzione del cibo, con una serie di immagini spettacolari realizzate spesso dall’alto. La rassegna di foto spazia dalle grandi colture americane e brasiliane alle piccole comunità.

L’autore è un veterano che negli anni novanta ha cominciato a fotografare il mondo utilizzando un parapendio a motore, riuscendo, in questo modo, ad avere un punto di vista unico per raccontare il mondo, anche quello alimentare.

Il villaggio polacco

Didascalia foto. Da sonnolento villaggio del XVI secolo a fenomeno di Internet del XXI secolo. Sułoszowa nella Polonia meridionale (popolazione seimila persone) ha guadagnato milioni di fan online dopo che questa immagine aerea della città con una sola strada è diventata virale nel 2020. È stato il sistema di campi di strette strisce di terreno agricolo attaccate al retro di ogni casa ad attirare l’attenzione di tutti. Conosciuto come Waldhufendorf, o “villaggio della foresta”, la disposizione della città era comune nell’Europa centrale durante il tardo Medioevo, quando i coloni bonificarono le foreste nelle zone collinari o montuose. Ogni contadino riceveva una quota uguale di circa 40 acri, sufficiente per una famiglia per coltivare senza l’aiuto degli altri. Sebbene le strisce si siano ristrette nel corso degli anni poiché sono state divise e tramandate a ogni generazione, producono ancora grano, avena, patate, cavoli e fragole, tra le altre colture.

Una testimonianza straordinaria

Il nuovo libro fotografico Nutrire il Pianeta, tradotto in italiano per Apogeo, scaturisce da un lavoro durato 10 anni. Si tratta di immagini straordinarie scattate in 36 paesi che racconta momenti salienti delle filiere alimentari. Steinmetz esamina e analizza i sistemi di coltivazione nelle distese di cereali del Kansas senza dimenticare i metodi di allevamento intensivo e soluzioni tradizionali in uso in piccole comunità come quella degli Amish negli Usa.

Didascalia foto. Un clima più caldo con estati più lunghe e maggiori precipitazioni favorisce le erbe selvatiche che forniscono fieno per il bestiame e ha portato benefici ad alcuni allevatori di mucche da latte nelle Alpi. Tomas Comploi (sopra, con una maglietta blu) vicino a Seceda sta raccogliendo il doppio del fieno che coltivava da bambino.

Nutrire il Pianeta è un libro fotografico arricchito con lunghe e dettagliate didascalie a fianco di ogni immagine. I testi sono firmati da Joel K. Bourne, giornalista specializzato in tematiche legate all’agricoltura. L’introduzione è dello scrittore di fama internazionale Michael Pollan.

Un volume unico

È un volume veramente unico che non delude le migliori aspettative. L’edizione italiana di Nutrire il Pianeta, viaggio fotografico nel cibo del mondo (256 pagine, 49 €) è disponibile in libreria e online.

Didascalia foto. La Mauritania era un paese di pastori nomadi quando ottenne l’indipendenza dalla Francia nel 1960, ma da allora è diventata anche una nazione di pescatori, con centinaia di piroghe che costeggiano la spiaggia della capitale Nouakchott. Gli sbarchi nazionali annuali ufficiali ammontano a circa 900.000 tonnellate. I ricercatori che includono catture illegali o non dichiarate stimano il pescato a più del doppio. Con molti stock ittici che si spostano a nord e più al largo con l’aumento delle temperature del mare, la competizione per il pesce è diventata violenta nel 2023 nel vicino Senegal, dove i pescatori della città di Kayar hanno bruciato reti derivanti illegalmente posizionate dai pescatori di Mboro nell’area marina protetta di Kayar.

In risposta, i pescatori di Mboro hanno attaccato le barche di Kayar con bombe molotov, uccidendo un ragazzo e ferendone altri venti. L’intervento del governo ha impedito una vera e propria guerra civile tra gruppi di pescatori, ma le tensioni sono endemiche nelle comunità che sono diventate dipendenti dal declino delle risorse naturali. Circa 600.000 senegalesi sono ora impiegati nella pesca. Il pesce è una fonte primaria di proteine sia per la Mauritania che per il Senegal.

Didascalia foto. Alcuni dei 200 lavoratori dello stabilimento del CP Group a Jiangsu, in Cina, macellano i polli per catene di fast food come McDonald’s, KFC e Burger King. In una giornata tipica lavorano 200.000 polli e il numero raddoppia prima delle festività cinesi. Ogni parte del pollo viene utilizzata, dal grasso, che viene impiegato nella vernice, alle piume che sono macinate per ottenere mangimi per animali. In Cina, organi, zampe e teste di pollo vengono venduti per il consumo umano. Le epidemie di influenza aviaria, così come i numerosi allarmi sulla sicurezza alimentare, hanno reso alcuni paesi diffidenti nell’importare pollame cinese.

Sgusciatrici di gamberi

Didascalia foto di copertina. Lavorando un gambero alla volta, le lavoratrici di Avanti Frozen Foods a Yerravaram, India, possono sgusciarne fino a 44 tonnellate di gamberi d’allevamento al giorno. Avanti è uno dei maggiori esportatori di gamberi in India, che domina il mercato mondiale delle esportazioni di gamberi. Il 75 % circa dei gamberi congelati viene esportato negli Stati Uniti. I gamberi sono il prodotto marino più prezioso scambiato al mondo, con un valore di mercato stimato di quasi 47 miliardi di dollari nel 2022. Più della metà di quei gamberi (55 %) proviene da allevamenti anziché dal mare. Nel 2017, i ricercatori hanno calcolato che ci volevano circa 0,8 libbre di pesce selvatico, per produrre 1 libbra di gamberi d’allevamento.

© Riproduzione riservata – Foto tratte dal libro Nutrire il pianeta di George Steinmetz

