The Washing News è il nuovo sito web che vuole fare il mestiere del giornalismo, focalizzando l’attenzione su slogan e campagne fuorvianti in ambito ambientale, sociale, economico e finanziario, smascherando falsi messaggi. Sono queste le linee guida della nuova testata diretta da Andrea Di Stefano, con un forte richiamo al vecchio mestiere di giornalista che al lettore può sembrare scontato, ma che risulta ormai sbiadito.

I siti, e anche molti giornali a diffusione nazionale, che propongono finti articoli e interviste di cortesia alle aziende inserzioniste che poco hanno a che spartire con il giornalismo sono la regola. Si fanno passare concetti e parole d’ordine che richiamano slogan aziendali riferiti all’ambiente del tutto fasulli. Si rilanciano report di sostenibilità fatti in modo pressappochista e raffazzonato oltre che notizie non verificabili.

Notizie senza legami commerciali

Le idee in redazione sono molto chiare, precisa Di Stefano “Analizzeremo le etichette e le pubblicità dei prodotti quanto i comunicati stampa e i bilanci di sostenibilità di imprese, enti, grandi Fondazioni e filantropi. Ci faremo, insieme, una opinione basata sui fatti e non sulla propaganda o su notizie calmierate per non urtare i grandi investitori pubblicitari”.

The Washing News vuole contribuire a smontare le facili attribuzioni di sostenibilità e riportare notizie prive di legami commerciali con aziende e di interessi di lobby come il giornalismo dovrebbe essere. Andrea Di Stefano, già giornalista a Affari & Finanza poi direttore di Valori e co-autore de Il Giorno delle Locuste a Radio Popolare, ha l’esperienza e il carattere per portare avanti un progetto editoriale per niente banale come questo. La redazione sarà formata da cinque giornalisti professionisti e da una rete esterna di collaboratori. Il sito, per preservare la propria indipendenza editoriale, si affida al crowdfunding sulla piattaforma GoFundMe e ai bandi UE per l’informazione ambientale, evitando le ‘influenze’ derivanti da introiti pubblicitari tradizionali, spesso accompagnati da pressioni o tentativi di censura indiretta.

© Riproduzione riservata – Foto: The Washing News, Andrea Di Stefano

