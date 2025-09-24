Da quando l’esercito israeliano ha invaso la Striscia di Gaza, compiendo quotidiani massacri di civili, diversi lettori e lettrici ci hanno scritto segnalando la presenza di frutta, soprattutto datteri, importati da Israele, spesso prodotto in territori palestinesi occupati. Questa volta una lettrice per segnalare i datteri medjoul Fior Fiore. Di seguito la lettera giunta in redazione con la risposta di Coop.

La lettera sui datteri Fior Fiore

Vi scrivo perché andando a cercare i datteri alla Coop mi sono imbattuta in quelli Fior Fiore, ma leggendo l’etichetta sono rimasta perplessa… “Terra Equa. I datteri Medjoul Fior Fiore provengono da Gerico, in Palestina […] Acquistando questa confezione si contribuisce a realizzare progetti benefici in Israele e in Palestina per i bambini e le bambine della città di Betlemme, al fine di aiutarli nel loro cammino scolastico, di formazione e sanitario”. Progetti benefici in Israele? Come, in Israele? Non capisco… non li ho comprati, qualcuno mi può spiegare?

Tiziana

Risponde Coop Italia

“Il progetto di cui sono emanazione i Datteri Medjoul della linea Fior Fiore è nato 12 anni fa in Coop ed è ancora attivo. I datteri sono coltivati a Gerico in Cisgiordania da una cooperativa palestinese, da lì sono trasportati da un’azienda israeliana e imbarcati al porto di Ashdad in territorio israeliano. È un progetto che ha il sostegno del Ministero dell’Agricoltura Palestinese ed è nato inizialmente dalla Fondazione Giovanni Paolo II, la Custodia di Terra Santa e Unicoop Firenze come cooperativa apripista.

Per ogni scatola acquistata, una parte dei proventi vengono destinati a progetti umanitari tra cui quello della scuola francescana a Betlemme di padre Ibrahim Faltas, vicario della Custodia di Terra Santa. Una scuola che accoglie ragazzi di ogni provenienza senza distinzione cristiani, musulmani ed ebrei. Le vendite degli ultimi anni hanno consentito di contare su circa 30.000 euro all’anno a favore di questo e altri simili progetti di integrazione.”

Ma Alleanza non ci sta e boicotta Israele

La posizione di Coop Italia è chiara ma non è certo giustificata. I datteri sono coltivati in territori occupati in modo illegale da Israele che da due anni porta avanti il genocidio di un popolo. Israele ha deciso di inglobare nel suo territorio in modo del tutto illegale le terre dei palestinesi proprio quelle dove sono coltivati i datteri. Di fronte a questa situazione, che vede il furto quotidiano delle terre dove vivono milioni di persone e assistendo al genocidio in corso, non ci sono giustificazione a sostegno della scelta di Coop Italia di vendere prodotti israeliani sugli scaffali dei supermercati italiani. Se Coop Italia vuole aiutare questa realtà palestinese può usare altri modi. I bambini della Cisgiordania hanno bisogno di vivere sereni a casa loro senza il terrore di essere derubati e uccisi.

La scelta di Coop Italia non è condivisa da Coop Alleanza (350 punti vendita e 16 mila lavoratori) che ha deciso di non vendere i prodotti israeliani. Un gesto importante per prendere le distanze dal genocidio in atto e dal furto delle terre portato avanti da decenni dai coloni appoggiati dal governo.

