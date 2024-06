Ettore Prandini, prima di rilasciare la prossima intervista in cui affronta il tema dell’etichetta a semaforo Nutri-Score come quella pubblicata da il quotidiano Il Giornale, dovrebbe ripassare la materia o fare una visita dall’oculista perché potrebbe avere qualche problema. Nell’intervista, il presidente di Coldiretti si scaglia contro il grano canadese, il pomodoro cinese, Confagricoltura e il Nutri Score, adottato da sette Paesi europei. Tutti i discorsi hanno un filo conduttore: la difesa del cibo italiano. Abbiamo già commentato le scorribande in motoscafo di Coldiretti nel porto di Salerno all’arrembaggio del fantomatico pomodoro cinese, che secondo Prandini diventa italiano per qualche strano maneggio degli industriali delle conserve campani. Anche per il grano canadese, che farebbe concorrenza a quello italiano, va solo detto che senza quelle navi il nostro Paese non esporterebbe un solo spaghetto all’estero.

Coldiretti contro il Nutri-Score

Il terzo cavallo di battaglia dell’intervista è la crociata contro il Nutri-Score. Questa etichetta si caratterizza per l’uso di una scala di cinque colori (dal verde scuro al rosso) e cinque lettere (dalla A alla E), attribuiti a ogni prodotto in base alle sue caratteristiche nutrizionali. La E rossa è il giudizio più penalizzante. Tutto è molto semplice, ma non per Prandini che confonde i colori in modo grossolano. Se il presidente non ha problemi di vista, forse ha una scarsa conoscenza della materia, oppure cerca di denigrare con delle falsità il miglior strumento europeo di etichettatura nutrizionale.

Prandini, nell’intervista, sostiene che l’etichetta a semaforo attribuisce al Grana Padano e al Parmigiano Reggiano il colore rosso (non è vero: è arancione). Anche la marmellata biologica di mirtilli sarebbe rossa (non è vero: le confetture di mirtilli bio vanno dalla C gialla alla D arancione). Sostiene che una bibita gassata senza zucchero ha l’etichetta verde (non è vero: è gialla). Dice che le patatine surgelate sono verdi (è vero, ma solo perché devono essere ancora fritte in padella).

Insomma, pur di sostenere la critica al Nutri-Score inventa i colori proprio come ha fatto il ministro Lollobrigida (ne abbiamo parlato qui) , che poco più di un anno fa ha addirittura diffuso un manifesto con queste scempiaggini, facendo una figura ridicola agli occhi dei Paesi che usano l’etichetta e del mondo scientifico. Che dire, l’unica cosa intelligente è suggerire a Prandini di fare un ripasso veloce prima della prossima intervista (bastano due minuti per controllare i colori del Nutri-Score), ma forse a questo punto non saprebbe cosa dire.

