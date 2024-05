Oggi è una data importantissima per Coldiretti, il presidente Prandini ha ordinato ai suoi di dare l’arrembaggio nel porto di Salerno con appositi gommoni a un nave che aveva a bordo 40 container di fusti di concentrato di pomodoro proveniente dalla Cina. Dopo gli arrembaggi di Greenpeace contro le navi baleniere e le piattaforme petrolifere la storia italiana ricorderà l’azione degli associati di Coldiretti armati di megafoni e striscioni con slogan “Basta cibo schifezza” alla portacontainer Alma. Si tratta dell’ennesima sceneggiata napoletana della lobby degli agricoltori che verrà rilanciata dai telegiornali come un’impresa eroica.

Le fake news di Coldiretti

La differenza sostanziale è che Greenpeace ha motivazioni serie, Coldiretti invece prende in giro i consumatori e lascia credere di difendere il pomodoro italiano contro l’invasione cinese. La vulgata è che questo concentrato di pomodoro finisca nelle scatole di pelati o nelle bottiglie di passata in vendita al supermercato al posto del prodotto italiano. Questa narrazione è una grande fake news. Il triplo concentrato di pomodoro cinese che arriva in Italia viene lavorato in alcuni stabilimenti campani e poi etichettato ed esportato in paesi come: Libia, Ghana, Nigeria e altri Paesi ….

Tutte le confezioni di pelati, passate, polpe, pomodorini e anche i tubetti di concentrato presenti sugli scaffali dei supermercati sono ottenuti da pomodoro 100% italiano come prescrive la legge e come indicato in etichetta.

Che si parli di pomodoro cinese per i pelati, la polpa, la passata e i pomodorini è un assurdo anche perché il concentrato di pomodoro è una pasta omogenea molto densa che non può certo essere trasformato in pelato. Le importazioni di concentrato che arrivano nel porto di Salerno avvengono per lo più in regime di temporanea importazione. In altre parole il concentrato di pomodoro arriva in Italia per essere riesportato verso paesi extra comunitari.

La bufala del pomodoro cinese

C’è un altro aspetto da considerare. L’associazione dei produttori (Anicav) da anni spiega che 0ltre il 90% delle importazioni di concentrato di pomodoro proveniente da paesi terzi (come Cina, Usa, Portogallo, Grecia, Egitto). L’importazione avviene in regime di “temporanea importazione”. Si tratta di un sistema doganale favorevole definito TPA (traffico di perfezionamento attivo) per cui il concentrato è trasformato sul territorio nazionale e poi esportato nuovamente in Paesi Extra UE.

La rimanente quota è utilizzata come ingrediente secondario per la preparazione di prodotti come sughi, salse, ketchup, zuppe, pizze surgelate destinate al mercato europeo. Ma queste motivazioni non sono prese in considerazione da Coldiretti. La fake news del Pomodoro cinese importato nel nostro paese va avanti da 10 anni e Coldiretti la rilancia di continuo (ne abbiamo parlato più volte). Questa volta la novità è che sono scesi in campo i gommoni chissà cosa succederà il prossimo anno.

