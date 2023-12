“Devolverò 1 milione di euro al Regina Margherita”. Chiara Ferragni chiede scusa e ammette l’“errore di comunicazione” che ha portato ha una multa dell’Antitrust di oltre 1 milione di euro alle società riconducibili all’imprenditrice digitale e di 420 mila euro a Balocco per pratica commerciale scorretta. In un video pubblicato su Instagram, in cui appare provata dalla vicenda, l’influencer ha deciso di un milione di euro all’Ospedale Regina Margherita di Torino, la cifra guadagnata nella contestata operazione del pandoro Balocco.

I comportamenti sanzionati dall’Autorità garante per la concorrenza e il mercato (AGCM) risalgono al Natale 2022, quando Balocco lancia un pandoro griffato Chiara Ferragni, lasciando intendere ai consumatori che, comprandolo, avrebbero contribuito a una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino per acquistare un nuovo macchinario per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing. In realtà, Balocco aveva già versato una donazione “modesta” (50mila euro). Le vendite del pandoro, quindi, non contribuivano affatto a questa donazione (leggi il nostro articolo Chiara Ferragni e Balocco multa di 1,4 milioni per il pandoro griffato).

Oltre ad ammettere l’errore di comunicazione e a chiedere scusa, Ferragni afferma che in futuro separerà completamente qualsiasi attività di beneficienza dalle attività commerciali. Ma non è tutto. “Come ho già detto nei giorni scorsi – dichiara l’influencer – impugnerò il provvedimento dell’AGCM perché lo ritengo sproporzionato e ingiusto”. Nel caso in cui la sanzione dovesse essere ridotta, Chiara Ferragni donerà la differenza all’Ospedale Regina Margherita.

© Riproduzione riservata

