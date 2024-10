L’etichettatura degli alimenti è un argomento su cui Il Fatto Alimentare riceve spesso segnalazioni dai lettori. Come il caso di uno yogurt greco “intero”, preparato con latte scremato: è tutto regolare? Risponde Roberto Pinton, esperto di produzioni alimentari.

La lettera

Buongiorno ho acquistato una confezione di yogurt greco intero bianco Esselunga, ma quando ho visto l’elenco degli ingredienti ho letto come primo ingrediente latte scremato. È giusto chiamare yogurt intero un prodotto in cui si è usato del latte scremato? Grazie Alessandro

La risposta di Roberto Pinton

Il caso dello yogurt è bizzarro. Manca un regolamento europeo che ne dettagli le caratteristiche e la materia è disciplinata a livello nazionale. In Francia, per esempio, è in vigore il Décret n°88-1203 del 30 dicembre 1988 su yogurt e latte fermentato che ha modificato il Décret n°63-695 del 10 luglio 1963 che a sua volta è stato modificato e integrato da disposizioni successive.

In Italia, dove pure le vendite si aggirano sul valore tutt’altro che irrilevante di 1 miliardo e mezzo di euro e qualcosa come 350.000 tonnellate (che son tanti vasetti) non c’è una legge che disciplini il prodotto. Ci sono tre circolari del ministero della Sanità del 1972, 1974 e 1986 (che peraltro lo definiscono yoghurt) e nulla più.

Qui va detto che le circolari (di un ministero o di qualunque altro organo della pubblica amministrazione) non sono fonti del diritto. La circolare può fornire l’interpretazione dell’ente che l’ha emessa in relazione a disposizioni di legge su cui sorgano dubbi, e fornire istruzioni operative affinché gli uffici dipendenti adottino criteri uniformi, ma non è vincolante né per i cittadini né per il giudice.

Lo yogurt Esselunga

Detto questo sul quadro normativo traballante, dalle fotografie non vedo le informazioni nutrizionali (quella comunemente chiamata “tabella nutrizionale” col contenuto di grassi e proteine), per cui non posso esprimermi in modo definitivo. Noto però che l’azienda ha sì utilizzato latte scremato, ma che il secondo ingrediente in ordine di quantità è la crema di latte (o panna) che è “il prodotto ottenuto dal latte, sotto forma di un’emulsione di grassi in acqua, con un tenore minimo, in peso, di grassi lattieri del 10%”.

Fermo restando che la conferma si ha dalla lettura delle informazioni nutrizionali, è assolutamente credibile che l’apporto di grassi della crema (non inferiori al 10% della sua quantità) sia del tutto in grado di ricondurre il vasetto di yogurt a un tenore di grasso da prodotto “intero” (il latte intero ha un tenore di materia grassa di almeno 3,5%, quello parzialmente scremato da 1.5% a 1.8%).

