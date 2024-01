Il Ministero della Salute ha pubblicato i primi richiami del 2024. Si tratta di calamari ripieni congelati con ingredienti allergenici non dichiarati, e di farina di mais e grissini con farina di mais con aflatossine.

Il richiamo dei calamari

Il Ministero ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di calamari ripieni congelati a marchio Sottozero Food. Il motivo indicato è la presenza di mazzancolle non dichiarate tra gli ingredienti (allergene ‘crostacei’). In realtà, la data di richiamo riportata sull’avviso è 29/12/2023, ma il Ministero ha pubblicato il provvedimento solo il 05/01/2024. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 400 grammi con il numero di lotto 271123 e il termine minimo di conservazione (TMC) 20/05/2025.

L’azienda Toscopesce Spa ha prodotto i calamari ripieni richiamati nello stabilimento di via Libeccio 10, a Viareggio, in provincia di Lucca (marchio di identificazione IT 498 CE).

Il richiamo della farina di mais e dei grissini

Il Ministero della Salute ha diffuso anche il richiamo da parte del produttore di due lotti di farina di mais biologica e diversi lotti di grissini con farina di mais a marchio Azienda Agricola Bio Floriddia. La ragione del provvedimento è la presenza di aflatossine totali e B1 superiori ai limiti di legge. I prodotti coinvolti sono i seguenti:

Farina di mais biologica, in confezioni da 500 grammi, 1 kg e 5 kg, con il numero di lotto 01.06.2023 e il TMC 01/12/2023, e il numero di lotto 16.12.2022 e il TMC 16/06/2023;

Grissini con farina di mais, in confezioni da 200 grammi con i numeri di lotto 20.11.23 e il TMC 20/03/2024, 24.11.23 e il TMC 24/03/2024, 29.11.23 e il TMC 29/03/2024, 10.02.23 e il TMC 10/06/2023, 07.03.23 e il TMC 07/07/2023, 02.05.23 e il TMC 02/09/2023, 23.05.23 e il TMC 23/09/2023, 05.09.23 e il TMC 05/01/2024, 29.09.23 e il TMC 29/01/2024, e il 31.10.23 e il TMC 29/02/2024.

L’Azienda Agricola Bio Floriddia ha prodotto la farina di mais e i grissini richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via della Bonifica 171, a Peccioli, in provincia di Pisa.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti con i numeri di lotto sopra indicati e restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 2 richiami, per un totale di 3 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute

Ogni anno vengono ritirati dagli scaffali dei supermercati centinaia di prodotti alimentari pericolosi o non idonei alla vendita.

Il Fatto Alimentare ha lanciato un servizio completamente gratuito, che permette di ricevere in tempo reale una notifica ogni volta che viene pubblicata un'allerta o un richiamo.

Se volete rimanere informati iscrivetevi al nuovo canale Telegram de Il Fatto Alimentare https://t.me/ilfattoalimentareallerta, oppure al servizio di allerta via email cliccando il pulsante qui sotto.

Iscriviti

2