È salito ad undici il numero dei casi sospetti di intossicazione da botulino collegati alla Fiesta Latina, evento di street food tenutosi a Monserrato (Cagliari) tra il 22 e il 25 luglio. Dopo gli otto ricoveri iniziali, altri tre pazienti si sono presentati il 1° agosto nei pronto soccorso degli ospedali Brotzu e Duilio Casula Al centro delle indagini una salsa guacamole servita con tacos messicani in uno stand di street food. I sospetti si concentrano sulla polpa di avocado preconfezionata, uno degli ingredienti principali utilizzati nella preparazione. Tra i casi più gravi figurano una ragazzina di 14 anni e un bambino di 11, quest’ultimo trasferito d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato in terapia intensiva pediatrica, sedato e intubato, con prognosi riservata.

Richiamo per botulino del Ministero della Salute

A seguito dell’intossicazione da botulino, il Ministero della Salute ha pubblicato il 1° agosto un richiamo precauzionale relativo alla Polpa di Avocado Metro Chef, prodotta da Salud Food Group Europe, per possibile presenza di tossina botulinica. La salsa (vedi foto) è venduta in buste di plastica da 1 kg nei 40 centri Metro una catena all’ingrosso che serve principalmente operatori professionali della ristorazione (ristoranti catering , food truck e street food, gastronomie e tavole calde).

Caratteristiche del prodotto

Denominazione: Polpa di Avocado METRO Chef, marchio: METRO Chef, lotti richiamati : LI4213 con scadenza: 31/07/2026 e lotto LI4218 con scadenza 05/08/2026 La polpa è surgelata ed è venduta in buste da 1 kg. Il produttore è Salud Food Group Europ nello stabilimento: Agroempaques S.A., Lima, Perù. È commercializzata da: MCC Trading International GmbH (Düsseldorf, Germania).

Secondo il comunicato ufficiale, il richiamo è stato disposto per “possibile presenza di tossina botulinica”, una delle sostanze più pericolose in campo alimentare. La tossina può causare paralisi muscolare e nei casi più gravi insufficienza respiratoria, e se non presa in tempo può essere fatale.

Il legame con l’intossicazione alla Fiesta Latina

Le analisi sono ancora in corso presso l’Istituto Superiore di Sanità, ma secondo i Carabinieri del NAS, tutte le persone intossicate avevano mangiato nello stesso stand della festa, dove era utilizzata guacamole preparata con polpa di avocado confezionata. Otto i ricoveri accertati, con sintomi neurologici compatibili con il botulino. Tre nuovi pazienti si sono aggiunti il 1° agosto.

Il titolare dello stand è indagato per lesioni colpose e la polizia giudiziaria ha sequestrato confezioni analoghe del prodotto, ancora sigillate, in una tappa successiva della festa a Tortolì. Chiunque abbia acquistato uno dei due lotti di Polpa di avocado è invitato a non consumare il prodotto, anche se ancora integro o congelato. La tossina botulinica non altera colore, odore o sapore e non viene inattivata dal congelamento. I richiami ufficiali riferiti ai due lotti sono consultabili sul sito del Ministero della Salute.

I sintomi e i rischi del botulino

Il botulismo è una patologia rara ma molto grave, causata dalla tossina prodotta dal batterio Clostridium botulinum. I sintomi iniziano da poche ore a qualche giorno dopo l’ingestione dell’alimento contaminato: vista offuscata o doppia, difficoltà a parlare, deglutire e respirare, secchezza della bocca e ritenzione urinaria. Nei casi più gravi può insorgere paralisi respiratoria, anche fatale. Se diagnosticato tempestivamente, il decorso può risolversi, ma la guarigione richiede settimane o mesi

© Riproduzione riservata Foto: AdobeStock