Otto ricoverati a Cagliari per sospetto botulino, più altri tre possibili casi, arrivati questa mattina (1° agosto) nei pronto soccorso degli ospedali dell’area, l’ospedale Brotzu e il Policlinico Universitario Monserrato Duilio Casula. È il bilancio di un’intossicazione alimentare che sarebbe avvenuta nel corso della Fiesta Latina tenutasi tra il 22 e il 25 luglio scorsi nel comune di Monserrato: le persone colpite, infatti, avrebbero mangiato dei tacos messicani nello stesso chiosco di street food, riferisce l’agenzia Ansa.

Il caso

Tra gli otto casi accertati finora, ci sono anche una ragazzina di 14 anni e un bambino di 11 anni, entrambi in gravi condizioni. Quest’ultimo, ora si trova al Policlinico Gemelli di Roma, ricoverato in terapia intensiva pediatrica, dove si trova sedato e intubato, con prognosi riservata. Per tutti i casi finora riportati, l’infezione da botulino resta ancora da confermare in laboratorio: gli ospedali dove si trovano le persone ricoverate, nel reparto di neurologia, hanno inviato i campioni all’Istituto Superiore di Sanità per la conferma. Le analisi sono ancora in corso, fa sapere l’ISS.

I Carabinieri del NAS, che stanno indagando per identificare con precisione la fonte dell’infezione, hanno individuato come fattore comune tre la persone ricoverate, la partecipazione alla festa di Monserrato. Secondo quanto riferiscono l’Ansa e i media locali, i NAS sarebbero concentrati su alcuni ingredienti utilizzati nel chiosco di street food segnalato, in particolare sul guacamole e su un condimento speziato.

I sintomi del botulino

I sintomi più comuni dell’intossicazione da botulino, che possono comparire da poche ore a diversi giorni dopo il consumo degli alimenti contaminati, includono annebbiamento e sdoppiamento della vista, dilatazione delle pupille, difficoltà a mantenere aperte le palpebre, nell’articolazione della parola e di deglutizione, secchezza della bocca e stipsi. In molti casi compare anche la ritenzione urinaria. Nelle forme più gravi, spiega l’ISS, si può verificare anche insufficienza respiratoria (causata dalla paralisi dei muscoli responsabili della respirazione), che può anche portare al decesso. Se diagnosticato in tempo, il botulismo si risolve completamente in tempi che possono variare da qualche settimana a diversi mesi.

