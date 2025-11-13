Negli USA, la catena di supermercati Coscto ha richiamato quasi un milione di bottiglie di Prosecco perché potrebbero esplodere. Lo hanno comunicato la Consumer Product Safety Commission statunitense e la stessa Costco, specificando che il provvedimento interessa oltre 940mila bottiglie di Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG a marchio Kirkland Signature, perché possono frantumarsi o rompersi spontaneamente che potrebbero provocare ferite e lacerazioni. La causa di queste ‘esplosioni spontanee’ sembra essere un’eccessiva pressione interna.

La decisione è arrivata dopo che una decina di consumatori e consumatrici hanno segnalato rotture spontanee, e in un caso anche una ferita da lacerazione, a F&F Fine Wines International Inc, l’azienda di Miami che ha importato dall’Italia il Prosecco per Costco. La catena ha poi venduto le bottiglie in 12 stati – Iowa, Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, North Dakota, Nebraska, Ohio, South Dakota e Wisconsin – tra aprile e agosto 2025.

Secondo quanto riferisce il sito specializzato New Food Magazine, lo scorso settembre Costco aveva già pubblicato un avviso riguardante lo stesso prodotto, segnalando il possibile “rischio che le bottiglie non aperte possano rompersi, anche se non vengono maneggiate o utilizzate.”

Non è la prima volta che Il Fatto Alimentare riferisce di bottiglie di Prosecco ‘esplosive’. Nel 2014, la catena di supermercati britannica Asda aveva ritirato dagli scaffali cinque lotti di Prosecco italiano dopo avere ricevuto diverse segnalazioni di esplosioni avvenute sia nelle case di consumatori e consumatrici, sia nei punti vendita.

