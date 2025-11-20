Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di sicurezza relativo alla possibile presenza di botulino nel latte in polvere ByHeart Whole Nutrition, un marchio statunitense acquistabile online. Secondo quanto riporta una nota del Ministero, il punto di contatto Infosan Emergency ha allertato gli stati membri di un epidemia di botulismo infantile in corso negli USA, correlato al consumo di latte in polvere con questo marchio.

I Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) stanno infatti investigando 31 casi sospetti di botulismo infantile in 15 stati. I bambini colpiti hanno avuto necessità di ricovero. Lo scorso 11 novembre, l’azienda ByHeart Whole Nutrition ha ritirato e richiamato precauzionalmente dal mercato tutti i lotti e formati del suo latte in polvere. Al momento le analisi non hanno rilevato la presenza di spore di Clostridium botulinum o di tossina botulinica in nessuna confezione, tuttavia Food and Drug Administration (FDA) e CDC sospettano una contaminazione su larga scala.

L’azienda ByHeart Whole Nutrition ha venduto il latte in polvere richiamato per rischio botulino anche attraverso le principali piattaforme di e-commerce tra cui Amazon. Il Ministero della Salute raccomanda a consumatori e consumatrici eventualmente in possesso di confezioni di latte artificiale a marchio ByHeart di non utilizzare il prodotto.

© Riproduzione riservata Foto: AdobeStock (copertina), FDA

