Tra i numerosi danni associati alla presenza di nano- e microplastiche nell’ambiente, ce n’è uno che non si considera spesso, ma che ha gravi e ampie ripercussioni: quello sulle api e sugli altri insetti impollinatori. I quali assorbono le plastiche dall’aria e dal terreno, e ne risentono in misura significativa. Non a caso, la contaminazione da nano- e microplastiche, NMP (nano/micro-plastics), potrebbe essere una delle tante cause che stanno portando alla scomparsa di questi insetti fondamentali, e alla loro diminuita efficienza nello svolgere le normali funzioni, tra le quali l’impollinazione. E tutto questo si vede anche nel business delle api da impollinazione, la cui domanda sta aumentando, come mostra uno studio uscito in questo periodo, soprattutto nei Paesi con le colture più estese, a fronte di un numero sempre più basso di insetti selvatici.

Le api e le nano- e microplastiche

Per quantificare il fenomeno e capire meglio le conseguenze della presenza di particelle di plastica in organismi così piccoli e delicati, i ricercatori della Westlake University di Hangzhou, in Cina, hanno verificato tutto ciò che è stato pubblicato negli ultimi anni, e cioè 21 studi, e hanno innanzitutto individuato le fonti principali di contaminazione. Come riportato su Nature Communications, le NMP arrivano soprattutto dai teli di copertura dei campi, dai recipienti per i fertilizzanti e i fitofarmaci, dalle acque contaminate e dall’atmosfera. Gli impollinatori quindi le ingeriscono e le inalano.

Una volta che sono nell’organismo, le NMP provocano effetti evidenti nel sistema immunitario, in quello digestivo e in quello nervoso, e tutti e tre i tipi di conseguenze si traducono in una maggiore vulnerabilità, in una minore efficienza nell’impollinazione e in danni su tutto l’ecosistema. Tra l’altro, si possono formare dei cosiddetti hotspot, cioè luoghi nei quali le plastiche, se presenti in concentrazioni elevate, interagiscono con i virus delle api, che diventano così ancora più mortali. Troppo poco è noto, invece, per quanto riguarda i rapporti tra le api e gli altri impollinatori in zone dove tutti sono esposti alle NMP.

Proprio per la vastità degli effetti, non sembrano esserci dubbi sul fatto che le NMP siano tra i principali responsabili della crisi delle api, e che anche per questo è necessario ridurre l’impiego di materiali plastici non necessari. Anche perché, a risentirne per prime, sono proprio le coltivazioni, come emerge dal secondo studio.

Impollinatori e impollinati

In questo caso, i ricercatori dell’Università dell’Illinois Urbana-Champaign hanno analizzato l’aspetto commerciale dell’impollinazione, a sua volta fortemente influenzato dall’agricoltura intensiva. L’impollinazione con api allevate ad hoc è infatti ormai indispensabile per molte colture intensive perché, a causa dell’utilizzo massiccio di insetticidi che esse richiedono (e di NMP disperse nell’ambiente e in atmosfera), di insetti selvatici non ce ne sono più.

Per inquadrare il business, gli autori hanno lavorato su una delle situazioni più note (e gravi): quella delle coltivazioni di mandorle della California che, da sole, assorbono quasi il 90% delle api allevate negli Stati Uniti. Come illustrato su Ecological Economics mandorleti californiani, la cui estensione è di 1,3 milioni di acri e in crescita, sono sempre più in sofferenza, a causa della siccità, che rende sempre più difficile soddisfare la loro grande necessità di acqua. L’impollinazione da anni è possibile solo grazie a miliardi di api che ogni anno attraversano tutto il Paese per giungere dagli Stati di produzione fino al sud. E ogni acro di terreno coltivato a mandorlo richiede due alveari di api: solo per i mandorleti della California sono quindi necessari 2,6 milioni di alveari, ciascuno dei quali costa in media 200 dollari, per ogni fioritura, che inizia verso febbraio.

I viaggi delle api

Nel resto dell’anno si portano le api a Nord, per esempio nei due Dakota, del Nord e del Sud, per la produzione del miele, e negli stati più caldi come il Texas e la Florida durante l’inverno. Anche per poterle sfruttare il più possibile, sempre nella logica delle pratiche intensive, gli apicoltori cercano di mantenerle in vita e vengono a patti con gli agricoltori, cercando di trovare compromessi. Così, la maggior parte dei contratti prevede sconti se l’agricoltore fa qualcosa che possa proteggere le api come, per esempio, se usare meno insetticidi, o impiegare le api su colture che sono positive per gli impollinatori come quelle di brassicacee, leguminose e trifogli.

Il depauperamento dell’ecosistema causato dall’agricoltura intensiva non viene quindi contrastato cercando di ripristinare la biodiversità, di usare meno plastiche né di proteggere gli impollinatori, ma con altre pratiche intensive che, oltretutto, sono associate a emissioni non indifferenti, visto che i camion con le api percorrono continuamente migliaia di chilometri, da uno Stato all’altro, per tutto l’anno.

Il circuito delle api industriali e la crisi di quelle selvatiche sono solo due aspetti delle tante follie del sistema attuale. Paradossi che spiegano, ancora una volta, perché sia indispensabile cambiare quasi tutto, e farlo prima possibile.

