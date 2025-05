Sei minerali bocciate, di cui cinque a causa della presenza di TFA (acido trifluoroacetico), una sostanza che fa parte della famiglia degli PFAS. Sono questi i principali risultati dell’ultimo test di Altroconsumo su 21 marche di acqua minerale naturali, provenienti da diverse zone dell’Italia (più la Evian, che sgorga dalle Alpi francesi). Uno dei parametri di valutazione dell’inchiesta, infatti, era proprio la presenza di TFA e altri contaminati nell’acqua, insieme alla completezza dell’etichetta, il contenuto di sali minerali, la presenza di metalli pesanti, impatto ambientale della bottiglia e la presenza di odori sgradevoli.

Il TFA è un inquinante persistente derivato dalle attività industriali, che si accumula nell’ambiente e resiste ai processi di degradazione naturale, che in precedenza, è già stato ritrovato nell’acqua minerale, di rubinetto e nel vino. I prodotti bocciati da Altroconsumo ne contenevano quantità eccessive, superiori ai parametri usati per gli PFAS nell’acqua potabile (non esiste ancora un limite specifico per l’acido trifluoroacetico). Gli effetti sulla salute del TFA non sono ancora del tutto noti, ma si sospettano ripercussioni sulla salute del fegato e sulla fertilità, e attualmente l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sta rivalutando la sicurezza di questa sostanza.

I risultati del test

I marchi bocciati a causa del TFA sono: Panna, Esselunga Ulmeta, Levissima, Maniva, Saguaro Lidl. La sesta marca bocciata è Fiuggi, che, pur non contenendo livelli preoccupanti di TFA, ha ricevuto un giudizio negativo a causa dell’impatto ambientale dell’imballaggio e dell’eccesso di arsenico.

Sono solo tre, invece, le acque minerali completamente prive di TFA: Blues Eurospin fonte Sant’Antonio (0,17 €/l), Conad fonte Valpura (0,18 €/l) e San Benedetta Eco Green fonte Benedicta (0,24 €/l).

Per quanto riguarda gli altri risultati del test, prevedibilmente l’acqua minerale Blues Eurospin Sant’Antonio si è aggiudicata il titolo di ‘Migliore del test’ per gli ottimi risultati in quasi tutti dei parametri analizzati, ma anche quello di ‘Migliore acquisto’ per la convenienza, che condivide con Conad Valpura (terza posizione). Tra le due si piazza San Bernardo Rocciaviva, che ha ricevuto un’ottima valutazione nelle analisi chimico-fisiche. Seguono poi l’acqua minerale Vera, la già citata San Benedetto Eco Green, Lauretana, Coop Oro, Eva Rocce Azzurre, Carrefour Fucine, Rocchetta e Sant’Anna Rebruant: tutti questi prodotti hanno ricevuto un giudizio globale buono.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos Tabella: Altroconsumo

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1