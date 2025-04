Il TFA non si trova solo nell’acqua, ma anche nel vino. Lo rivela la recente indagine Message from the Bottle di Pesticide Action Network (PAN) Europe, che ha portato alla luce l’aumento ‘drammatico’ nei vini imbottigliati dei livelli di acido trifluoroacetico, una piccola molecola derivata dalla degradazione di sostanze chimiche florurate (come PFAS e gas fluorurati), che persiste a lungo nell’ambiente e negli organismi biologici, e che è sospettata di essere tossica per la riproduzione. Studi precedenti avevano già evidenziato l’esistenza in Europa di un’estesa contaminazione di fiumi, laghi, falde, acqua potabile e persino la pioggia.

Lo studio

L’associazione ha portato in laboratorio 49 vini bianchi e rossi provenienti da 10 Paesi europei (compresa l’Italia), di cui 10 appartenenti ad annate comprese tra il 1974 e il 2015, e 39 dal 2015 in poi. Le analisi condotte hanno rivelato una tendenza chiara e preoccupante: i vini imbottigliati prima del 1988 non contengono tracce di TFA, in quelli di annate successive i livelli cominciano a salire, fino a mostrare un aumento impressionante nei vini imbottigliati dal 2010 a oggi.

Le bottiglie più recenti contengono in media 110 microgrammi per litro (µg/l) di TFA, con un picco di 320 µg/l in un vino bianco austriaco. Una conferma del rapido aumento dei livelli di questa sostanza nel vino arriva anche dai dati ufficiali raccolti nel 2017 dal Laboratorio di riferimento del CVUA di Stoccarda. Otto anni fa 27 vini europei avevano in media 50 µg/l di TFA, con un massimo di 120 µg/l: ciò significa che la contaminazione è cresciuta velocemente negli ultimi anni. Secondo Helmut Burtscher-Schaden, chimico ambientale, questi livelli indicano un accumulo massiccio di TFA nelle piante.

Da dove arriva tutto questo TFA?

I dati di PAN Europe puntano il dito contro i pesticidi PFAS: l’acido trifluoroacetico deriva spesso dalla degradazione degli PFAS. I vini con le più alte concentrazioni di TFA, infatti, erano anche quelli con i livelli più alti di pesticidi, il doppio rispetto ai vini che contenevano meno acido trifluoroacetico. Tra i 18 pesticidi identificati, poi, erano presenti anche due fungicidi PFAS, il fluopiram e la fluopicolide. Il 94% dei vini da agricoltura convenzionale contenevano fino a otto residui di pesticidi. Tuttavia, nonostante la maggior parte (quattro su cinque) dei vini biologici non presentasse tracce di pesticidi, questi contenevano comunque TFA: probabilmente derivato da terreni e acque di irrigazione contaminate.

“Questi risultati – ha dichiarato Salome Roynel, di PAN Europe – sono un chiaro segnale per l’UE. Le sostanze che rilasciano TFA nell’ambiente devono essere subito rimosse dal mercato”. Alla luce di questi risultati l’associazione chiede infatti un bando immediato ai pesticidi PFAS e ai gas fluorurati (un’altra fonte di TFA), un programma di monitoraggio dei livelli nei prodotti alimentari e un approccio regolatorio precauzionale che riconosca le lacune nei dati tossicologici e i potenziali rischi per la salute pubblica.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1