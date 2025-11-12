Il progetto per il primo allevamento intensivo di polpi a scopo commerciale ha sollevato un allarme mondiale fin dal momento in cui, nel 2021, l’azienda spagnola Nueva Pescanova ha annunciato l’intenzione di aprire a Las Palmas, sull’isola di Gran Canaria, una struttura capace di allevare e macellare circa un milione di polpi l’anno. L’allevamento di un’ulteriore specie ittica carnivora potrebbe avere infatti conseguenze negative sugli ecosistemi marini, il benessere animale e la sicurezza alimentare, come ricorda l’ultimo report di Compassion in World Farming (CIWF), intitolato The Growing Threat of Carnivorous Aquaculture.

L’allevamento di polpi di Las Palmas è il primo del suo genere e deve ancora ricevere l’approvazione dal governo delle Isole Canarie, quindi non ci sono dati certi sul suo futuro impatto. Tuttavia, secondo i calcoli del CIWF, nel primo anno di attività, per produrre 3mila tonnellate di carne di polpo potrebbe richiedere fino a 28mila tonnellate di pesce come mangime: ciò equivarrebbe a circa due miliardi di pesci (detti pesci foraggio), che potrebbero arrivare a ben sette miliardi (pari a 90.700 tonnellate) entro il 2040.

L’acquacoltura carnivora

Il report mette sotto i riflettori tutto il settore dell’allevamento delle specie carnivore, e non solo dei polpi. Questo tipo di acquacoltura, infatti, è tutto fuorché sostenibile, poiché sta mettendo sotto ulteriore pressione stock ittici selvatici già sovrasfruttati. Espandere ulteriormente il settore con l’introduzione di una nuove specie carnivora come il polpo non farebbe altro che peggiorare la situazione, impattando sugli ecosistemi marini e sulla sicurezza alimentare globale. Il mangime per i pesci allevati (e in futuro anche per i polpi), infatti, si produce sfruttando aree di pesca in Africa occidentale, Sud America e nel Sud-est asiatico, da cui dipende il sostentamento delle comunità locali.

Purtroppo, però, non si vede un’inversione di tendenza all’orizzonte. Anzi, si prevede che l’allevamento di specie ittiche carnivore nell’UE crescerà del 30% entro il 2040. Di conseguenza la richiesta di pesci foraggio potrebbe crescere del 70% entro lo stesso anno, arrivando a 2,5 milioni di tonnellate, pari a 192 miliardi di pesci catturati all’anno. In Europa, i principali produttori di farina e olio di pesce per gli allevamenti ittici sono Norvegia, Regno Unito, Germania, Spagna, Danimarca e Paesi Bassi.

L’allevamento dei polpi

Oltre alla questione ambientale, c’è anche da considerare il tema del benessere dei polpi. Questi molluschi cefalopodi infatti sono riconosciuti come animali senzienti, dalla natura solitaria, curiosa ed esploratrice. Ammassati in vasche comuni, in un ambiente sterile, a volte sotto luce costante, sarebbe in netto contrasto con le loro necessità. Precedenti tentativi di allevare i polpi hanno avuto come risultato tassi di mortalità elevai, fenomeni di aggressività reciproca, cannibalismo e persino automutilazione a causa dello stress estremo e della mancanza di stimoli.

Non solo. Un filmato girato sotto copertura e diffuso dal CIWF mostra il metodo di macellazione che Nueva Pescanova intende utilizzare nel primo allevamento a Gran Canaria: una morte lenta e agonizzante, per immersione in una miscela di acqua e ghiaccio (vedi video sotto).

Per questo motivo, il CIWF ha lanciato un appello rivolto ai decisori politici, chiedendo loro di sottoscrivere l’impegno globale denominato Keep Them Wild (Selvatici per natura), contro l’allevamento dei polpi e l’espansione dell’acquacoltura carnivora. L’associazione chiede anche ai ministri italiani competenti – Ambiente, Agricoltura e Salute – di firmare l’impegno, che è sostenuto da associazioni ed esperti di tutto il mondo.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos Video: CIWF



