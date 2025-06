Trovare ristoranti che servano acqua di rubinetto sembra un’impresa impossibile. Di seguito riportiamo le testimonianze di due lettrici e un lettore, che ci hanno raccontato le loro esperienze sulle Dolomiti, in un’area di servizio e all’Isola d’Elba, tutte accomunate dal rifiuto dei ristoratori di servire acqua di rete, costringendo all’acquisto di acqua minerale.

Acqua minerale sulle Dolomiti

Sono stata ieri in un ristorante sulle Dolomiti. Ditemi ora che in montagna l’acqua di rubinetto non è potabile quando ci sono fontanelle in giro ogni 3×2. Servivano solo acqua in bottiglia a caro prezzo, tanto che costava meno una bibita gassata. Ho chiesto la bottiglia da mezzo litro perché costava la metà di quella da 750 ml. Mi hanno risposto che non l’avevano, costringendomi a spendere il doppio. La vendita di acqua nei ristoranti è come il pagamento del coperto. Un pizzo obbligatorio.

Acqua “non potabile” in autostrada?

Lo scorso weekend, tornando in autostrada da La Spezia, mi sono fermata al posto di ristoro Versilia Est, gestito da Chef Express. Ho bevuto un caffè e poi ho chiesto un bicchiere d’acqua. Con una certa sorpresa la persona dietro il banco mi ha riempito il bicchiere di acqua minerale. Ho chiesto spiegazioni e mi è stato risposto che l’acqua del rubinetto non era potabile. Ho strabuzzato gli occhi e dopo avere parlato con il direttore la questione si è chiarita. L’acqua di rete è potabile ma non viene servita ai clienti, perché ‘troppo dura’. Per questo Chef Express ha dato indicazione di servire acqua minerale quando i clienti chiedono un bicchiere di acqua del rubinetto.

Minerale all’Isola d’Elba

Durante il mio soggiorno all’Isola D’Elba ho cenato in ben tre ristoranti: Thaiti a Procchio, Giacomino a Viticco, Rendez Vous a Marciana Marina. Ho mangiato bene ma non sono riuscito a farmi servire acqua di rete in nessuno dei tre locali. I motivi sono stati diversi: “non abbiano caraffe”, “abbiamo solo acqua minerale”, “l’acqua di rete non è buona”… Rassegnato, ho bevuto minerale in bottiglia di vetro da 750 ml.

