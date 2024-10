Un milione di bottiglie di acqua in plastica vendute ogni minuto, con una tendenza all’aumento. Il dato è globale è sconcertante, soprattutto se si considera che si tratta di un prodotto con un impatto ambientale devastante, generalmente anche meno sicuro dell’acqua del rubinetto. Per questo è ora di cambiare e i governi devono assumersi la responsabilità di guidare la lotta alla plastica inutile in tutti i paesi dove l’accesso a questo bene fondamentale è garantito e l’acqua degli acquedotti è sicura. L’impegno riguarda sei miliardi di esseri umani, visto che si stima che solo per due miliardi il ricorso all’acqua in bottiglia sia una necessità. Si apre con queste riflessioni un articolo pubblicato il 25 settembre 2024 sul British Medical Journal Global Health.

Le differenze nei controlli

Per aiutare a comprendere perché l’acqua corrente sia a tutti gli effetti migliore, l’articolo sintetizza i quadri normativi, quasi sempre diversi per i due tipi di acqua. Negli Stati Uniti, per esempio, l’acqua del rubinetto rientra nelle competenze della Environmental Protection Agency (EPA), che effettua una serie completa di test sulla sicurezza microbiologica e chimica, e che è tenuta a comunicare qualunque fonte di contaminazione entro 24 ore dalla sua scoperta. L’acqua in bottiglia, invece, rientra tra le competenze della Food and Drug Administration (FDA), che non fa alcun tipo di test. Non solo. I produttori non sono tenuti a rispettare standard di purezza né a rivelare l’eventuale scoperta di contaminanti, che resta quindi un problema aziendale.

Questo genere di differenze si ritrovano in quasi tutti i paesi e gli standard dell’acqua imbottigliata sono di solito inferiori di quelli richiesti alle acque degli acquedotti. Una situazione che, tra l’altro, è in violazione degli obbiettivi di sostenibilità dell’ONU, perché incide negativamente sulle disuguaglianze sociali.

Le contaminazioni

Le bottiglie di plastica rilasciano plastica, in dimensioni micro e nano e in quantità variabili a seconda delle condizioni di conservazione e dei materiali di partenza. Si stima che una percentuale compresa tra il 10 e il 78% di bottiglie di plastica contenga microplastiche e derivati, tra i quali ftalati, bisfenoli A, PFAS, bifenili policlorurati e altre classi di molecole note per essere interferenti endocrini, causa di problemi cardiovascolari, neurologici, gastrointestinali e molto altro. L’acqua di acquedotto può essere contaminata se lo sono le falde, ma i controlli sono tali per cui, quando arriva nelle case, è sicura.

I danni all’ambiente

La plastica è ormai ubiquitaria e si stima che quasi il 12% di quella che finisce in mare sia costituita da bottiglie (al primo posto ci sono i sacchetti). Un dato confermato dal fatto che vengono riciclate solo il 9% delle bottiglie di plastica. Riutilizzare questo materiale, infatti, non è semplice, per diversi motivi: in alcuni casi, per esempio, i materiali non sono puri o sono a loro volta contaminati da inchiostri e colle oppure le filiere della raccolta non sono efficienti.

Alla fine, quindi, costa meno comprarne di nuova. Ciò spiega perché la maggior parte delle bottiglie finisca, oltreché in mare, nelle discariche e negli inceneritori e, da lì, torni nell’ecosistema, contaminando nuovamente le acque e i terreni. In alternativa, viene esternalizzata verso paesi a basso reddito dove devasta ambienti già degradati e danneggia la salute di persone che spesso non possono contare su un’assistenza sanitaria adeguata, né evitare di vivere in zone contaminate.



Le false credenze sul sapore

Una delle argomentazioni più radicate riguarda il sapore: quello dell’acqua del rubinetto non sarebbe buono, mentre quello delle acque in bottiglia sarebbe più gradevole. In realtà, la situazione è diversa. Innanzitutto, spiegano gli autori, spesso le aziende migliorano i prodotti con aromi, refrigerazione e carbonatazione. Inoltre, spesso si tratta di una convinzione priva di basi reali: numerosi studi hanno mostrato che, sottoposte a prove in cieco, le persone non riescono a distinguere i due tipi di acqua. Infine, l’assenza di colorazione o di sapore non significa che siamo di fronte a prodotti migliori. Molti contaminanti chimici e biologici sono insapore e inodore, mentre, al contrario, sali minerali e composti, come alcuni derivati dello zolfo, conferiscono odori poco gradevoli, ma non implicano che l’acqua sia contaminata e possono anzi avere effetti benefici.

I costi ambientali

Infine, l’acqua in bottiglia è un pessimo affare anche dal punto di vista dei costi ambientali. A cominciare dalla quantità necessaria per imbottigliarne un litro. Considerando tutte le fasi, infatti, per ottenere un litro di acqua in botttigia ce ne vogliono tra 17 e 35 litri. L’energia necessaria è inoltre circa duemila volte quella consumata per ottenere lo stesso volume di acqua corrente (senza contare quella utilizzata nelle fasi della distribuzione finale). Si tratta quindi in generale di un’industria molto energivora, che tra l’altro lavora partendo da derivati del petrolio e utilizzando, nella quasi totalità dei casi, fonti fossili.

Le politiche virtuose

La consapevolezza, comunque, sta aumentando e alcuni paesi hanno iniziato a occuparsi attivamente del tema. In Spagna, Stati Uniti, Australia, Hong Kong e Canada, per esempio, hanno varato leggi che vietano di servire acqua in bottiglia nei luoghi pubblici e incoraggiano a fare lo stesso anche in bar e ristoranti. Altri hanno puntato sulla sensibilizzazione dei cittadini, favorita dall’installazione di fontanelle e punti-acqua per riempire gratuitamente le bottiglie portate da casa, oltreché dalla distribuzione di bottiglie riutilizzabili e incentivi o sconti sui filtri domestici. Oltre alle iniziative governative, ve ne sono poi numerose sostenute da associazioni no profit.

Secondo diversi studi, l’intervento dei governi e delle autorità in generale è cruciale (per esempio dei sindaci con le “loro” acque), perché è l’unico in grado di correggere le false credenze e le paure infondate, alimentate per decenni dalle aziende. E vanno sottolineati anche il risparmio e il dovere di ridurre gli effetti sull’ambiente e sui paesi più poveri. In Italia, al momento, le iniziative governative scarseggiano e anche se c’è qualcosa a livello locale, il nostro Paese resta quello che consuma più acqua in bottiglia in Europa, seguito solo dalla Germania.

