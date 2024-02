La tisana in bustine è un prodotto che trova sempre più spazio sugli scaffali dei supermercati. Molti consumatori la scelgono come alternativa ad altre bevande calde come il tè o il caffè. Una lettrice ha dei dubbi sul contenuto in caffeina indicato sulla confezione. Di seguito pubblichiamo la sua lettera e la risposta dell’azienda.

La lettera sulla tisana con caffeina

Buongiorno, ho scritto all’azienda di tisane L’Angelica perché avevo un dubbio, non ancora chiarito. In particolare parlo della Tisana Filtro Latte Caffè Pistacchio. La confezione riporta che la quantità di caffeina, per due filtri, è pari a 2.560 mg. Mi chiedo se sia possibile tale quantità, considerando che la bustina viene messa in acqua, considerando che una tazzina di espresso normale contiene fino a un massimo di 120 mg. Mi è stato risposto che la loro linea di tisane al caffè contiene al suo interno 15-20 mg di caffeina per filtro in infusione in 200 ml di acqua. Ciò però non corrisponde a quanto riportato sulla confezione, come potete vedere nel file allegato (riporta la conversazione tramite mail con il loro servizio clienti). Cordiali saluti, Giulia

La risposta dell’azienda

Cercheremo di chiarire la discussione in corso con la consumatrice circa il contenuto in caffè/caffeina del prodotto Tisana Filtro Latte Caffè Pistacchio. In particolare, la quantità (2.560 mg) che si legge nella tabella presente sulla confezione, si riferisce ai mg di caffè tostato in semi, contenuti in due filtri di tisana (pari quindi a 1280mg per filtro) e non alla quantità di caffeina come citato nella mail di richiesta fatta dalla consumatrice. A loro volta questi semi di caffè contengono caffeina (tra le principali sostanze del caffè) pari a circa 20 mg per filtro.

Il contenuto in caffeina è, seppur di poco, variabile in relazione alla naturalità del prodotto, ma ci teniamo a sottolineare che non è da confondere con il valore che legge in tabella che, come sopra, si riferisce ai soli semi di caffè. Per farle un esempio, una capsula di caffè contiene all’incirca 5.000 mg di caffè macinato che, una volta in tazza, restituisce un prodotto contenente, in media, 60-80 mg di caffeina (una volta che l’acqua calda fa la sua azione di estrazione della sostanza).

Questa precisazione è stata comunicata anche alla consumatrice che chiedeva chiarimenti e che provvederemo a contattare ulteriormente per specificare a voce quanto sopra. Siamo a sua disposizione per un ulteriore chiarimento telefonico, cordiali saluti. Federica Guidi, Responsabile della Divisione Health Food dell’Istituto Erboristico L’Angelica.

