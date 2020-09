I supermercati più convenienti del 2020 secondo Altroconsumo: Famila per la spesa mista, Ipercoop e Esselunga per i grandi marchi…

Per risparmiare sulla spesa non sempre serve fare calcoli complicatissimi e collezionare tutti i volantini delle offerte della città. A volte basta solo cambiare supermercato. Per questo ogni anno Altroconsumo realizza la sua famosa indagine su supermercati, ipermercati e discount, che nemmeno la pandemia è riuscita a fermare e puntuale è arrivata anche nel 2020. Con alcune novità rispetto alle scorse edizioni. La prima è il monitoraggio dei prezzi 365 giorni all’anno dell’intero assortimento presente nei punti vendita, invece di una selezione di prodotti rappresentativi di una categoria. La seconda novità invece è l’aggiunta del paniere bio, come conseguenza alla creazione di linee di prodotti biologici da parte di molte catene, che così moltiplicano l’offerta (e la rendono più economica).

Secondo l’Istat, una famiglia italiana in media spende 6.570 euro l’anno per la spesa. Eppure scegliendo bene il punto vendita si può arrivare a risparmiare anche 1.700 euro rispetto al supermercato più caro della propria città, come accade a Milano. È quello che ha scoperto Altroconsumo, che quest’anno ha considerato 1.869 ipermercati e supermercati italiani (più 194 discount), con un assortimento minimo di 8 mila prodotti (3 mila per i discount). In questo monitoraggio non compare la catena francese Auchan, perché sta abbandonando progressivamente il mercato in seguito alla vendita della maggior parte dei suoi punti vendita a Conad.

Ma andiamo al nocciolo della questione: qual è l’insegna più conveniente, a livello nazionale, per fare la spesa? Se consideriamo un carrello composto da tutti i prodotti – grandi brand, marchio del distributore, economici e biologici – la catena meno costosa è Famila, seguita da Esselunga: ad aggiudicarsi la prima posizione, infatti, sono i punti vendita Iperfamila, seguiti in seconda posizione da Esselunga, Esselunga Superstore, Famila e Famila Superstore. A soli 3 punti percentuali di distanza c’è la catena Bennet e Conad insieme a Ipercoop. Dal lato opposto della classifica troviamo Eurospar in ultima posizione, preceduta da Carrefour Market.

Per i consumatori abituati a riempire il carrello di prodotti dei grandi marchi, le insegne più convenienti sono Ipercoop ed Esselunga Superstore, seguite in seconda posizione da Bennet, Esselunga e Conad Superstore. Carrefour, invece, si piazza di nuovo in fondo alla classifica con i suoi punti vendita Express, preceduti da DiMeglio e Crai.

Per chi preferisce il marchio del distributore, invece, i supermercati più convenienti sono quelli dell’insegna Dok, diffusa nelle regioni del Sud Italia (Basilicata, Campania, Calabria, Molise e Puglia), dove è presente con 180 punti vendita. In seconda posizione invece troviamo Conad, anche con i suoi Superstore e Iperstore. All’ultimo posto, si posiziona Bennet, che in precedenza abbiamo trovato sul podio per convenienza dei prodotti dei grandi brand. Fanno un po’ meglio Eurospar e Carrefour Market.

Per quanto riguarda il nuovo paniere, quello dei prodotti bio, è di nuovo la catena Dok ad aggiudicarsi il premio di insegna meno cara, seguita, a pari punteggio, da Famila, Iperfamila e a sorpresa la catena di discount Todis. Male invece Pam, che si piazza in fondo alla classifica, preceduta da Sigma, Crai e Carrefour Express a pari merito.

Per consultare le tabelle integrali e l’inchiesta completa di Altroconsumo, clicca qui.

© Riproduzione riservata