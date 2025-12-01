L’inchiesta di Report andata in onda il 23 novembre (ne avevamo parlato in questo articolo) aveva già sollevato un gravissimo allarme sulla sicurezza alimentare, documentando presunte pratiche illecite all’interno del macello Bervini Primo Srl, in provincia di Mantova. La seconda parte di ieri, 30 novembre, se possibile peggiora la situazione. L’accusa centrale riguarda lo scongelamento e la rietichettatura di carne congelata scaduta, venduta con tutta probabilità a ristoranti, supermercati e operatori della ristorazione. La Bervini Primo Srl in una prima fase ha respinto con forza ogni accusa, appellandosi alle normative sul congelamento

I dettagli choc

L’indagine condotta da Giulia Innocenzi ha mostrato, attraverso immagini girate di nascosto, una sorta di meccanismo di “riciclaggio” della carne congelata prossima alla scadenza o già scaduta. Secondo il servizio, il processo si svolgeva in più fasi. Gli operatori prendevano tagli pregiati di carne bovina congelata (importata da Paesi come Uruguay, Nova Zelanda e persino dall’Egitto con etichette che indicavano chiaramente il superamento della data di scadenza di alcuni mesi, ma anche di anni) toglievano gli involucri di plastica e li immergevano in grandi cassoni pieni di acqua per lo scongelamento.

Dopo questa operazione, di solito effettuata di venerdì sera, gli addetti il sabato rimuovevano con un coltello la parte superficiale della carne di colore più scuro e in alcuni casi marrone, eliminando così la parte deteriorata. A questo punto la carne veniva riconfezionata, congelata nuovamente e rietichettata con una nuova data di scadenza. Secondo Report questa operazione, volta a nascondere lo stato del prodotto, costituisce un grave rischio per la salute pubblica. Le immagini e la documentazione raccolta sono state sottoposte all’ATS Valpadana il 15 ottobre, che un mese fa circa ha deciso di bloccare e sequestrare le celle e il tunnel di congelamento con all’interno 180 tonnellate di carne.

Non è scattato invece il sistema di allerta e di richiamo per i lotti distribuiti a ristoranti e operatori del settore perché Bervini non ha fornito le informazioni necessarie. Per rendersi conto di cosa stiamo parlando, si tratta di un’azienda con un fatturato di 200 milioni l’anno e nelle immagini si vedono decine di cassoni pieni di carne da scongelare e rietichettare. Non è ancora chiaro, ma sembra che questo modo di operare vada avanti da anni.

La replica di Bervini

A fronte delle accuse, la Bervini Primo Srl il 13 ottobre ha inviato una nota ufficiale in cui “respinge con fermezza ogni accusa di rivendita di carne scaduta. La carne che commercializziamo non ha mai, in alcun caso, raggiunto la data di scadenza, e tantomeno l’ha superata”. L’azienda sostiene di aver applicato in modo puntuale le normative comunitarie e nazionali che consentono il congelamento della carne fresca refrigerata sottovuoto prima del raggiungimento della data di scadenza assegnata dal produttore.

La società afferma che tutte le operazioni sono svolte “secondo procedure rigidamente controllate, che garantiscono la piena salubrità del prodotto,” citando il Regolamento CE 853/2004, la Legge 25/2022 e la Nota Ministero della Sanità del 4 aprile 2022 a supporto della propria condotta.

In un secondo comunicato diffuso il 26 novembre Bervini precisa che “La merce di cui al servizio è stata lavorata per finalità pet food”. Ma qualcosa non torna perché lo stabilimento dove sono state girate le immagini si trova a Pietole, in provincia di Mantova, e non è abilitato per la lavorazione del pet food, oltre al fatto che il filmato fa vedere carne congelata e scongelata, e non carne fresca. Dopo il servizio di ieri, 30 novembre, Bervini ha declinato la richiesta di un’intervista e questa volta ha preferito non rilasciare dichiarazioni.

Il lotto magico

La seconda parte dell’inchiesta di Report (“Il lotto magico”) amplia il raggio d’azione dell’indagine, non limitandosi più solo al macello di Mantova. La trasmissione ha infatti sollevato nuove inquietanti rivelazioni che, partendo dall’Emilia, arriverebbero fino a Bari e metterebbero in luce possibili legami tra il meccanismo del riciclaggio della carne e l’ombra della criminalità organizzata. L’indagine si concentra ora anche sul perché i controlli non hanno intercettato questa pratica e su chi ci sia dietro la gestione dei lavoratori nello stabilimento, suggerendo una filiera opaca che va ben oltre la semplice frode aziendale.

I controlli di ATS Val Padana

Un interrogativo ora si impone con forza: se queste pratiche avvenivano da tempo, perché gli organi di controllo non le hanno bloccate prima? Alla luce di queste nuove rivelazioni, è urgente che l’ATS Val Padana — e, se del caso, la magistratura — facciano chiarezza su alcuni punti chiave. Da quanto tempo andavano avanti le pratiche di congelamento, rilavorazione e rietichettatura e su quanti lotti? Quali misure sono state adottate — se ce ne sono state — per tutelare consumatori, ristorazione e canali della distribuzione alimentare? Se lo stabilimento non era autorizzato al pet food, chi ha confermato la destinazione a “cibo per animali”? E su quali basi normative?

Durante l’inchiesta, il direttore del dipartimento veterinario e sicurezza alimentare ha lasciato intendere che l’ATS non effettua controlli di sabato. Nel servizio di Report però un lavoratore sostiene che i controlli avvenivano previo avviso indicando il giorno e l’ora. Se confermate, queste dichiarazioni presentano profili estremamente critici perché descrivono un modello di vigilanza prevedibile e privo di efficacia, che permette all’operatore di adeguare temporaneamente i propri processi per evitare di incappare in violazioni. Avvisare l’azienda prima di un controllo risulta in contrasto con la normativa europea. Il Regolamento (UE) 2017/625 definisce con precisione i criteri di tempestività e imprevedibilità delle verifiche sanitarie. I controlli devono essere effettuati: “a sorpresa e senza preavviso”, “con frequenza e modalità che tengano conto del rischio”, “in qualsiasi momento, anche al di fuori dell’orario d’ufficio”. Ciò significa che l’autorità competente può e deve accedere agli impianti: anche di sera e nei giorni festivi.

L’allerta che non c’è

C’è di più. La mancanza di un’allerta da parte di ATS Val Padana dei lotti venduti da Bervini per la scarsa collaborazione dell’azienda, è una giustificazione difficile da sostenere. Il Regolamento 2017/625 conferisce alle autorità sanitarie l’accesso libero e immediato non solo agli ambienti dello stabilimento, ma anche ai registri informatici, ai sistemi di tracciabilità digitale, alle liste dei lotti e ai documenti contabili. In altre parole, se un’azienda non collabora o non fornisce i dati richiesti, l’autorità: “entra legittimamente d’imperio, dispone misure correttive immediate, trasmette la notizia di reato”.

Il fatto che carne scaduta possa essere stata reimmessa nella filiera alimentare per mesi o anni senza essere bloccata solleva un allarme per la salute pubblica. Abbiamo chiesto delucidazioni all’ATS che ha riposto dicendo che “sono tuttora in corso le attività di vigilanza e controllo soggette al segreto d’ufficio.”

Non solo Bervini: il caso La Pellegrina

Lo scandalo Bervini arriva a poche settimane di distanza da quello de La Pellegrina, l’allevamento di migliaia di suini fornitori della filiera del Prosciutto di Parma e di San Daniele (ne avevamo parlato in questo articolo). In quel caso l’ATS è intervenuta con una sanzione amministrativa e con il sequestro degli animali solo dopo una segnalazione esterna (Greenpeace), senza però fornire dettagli sui motivi dell’azione essendo in corso indagini.

