Carcasse di suinetti abbandonate, ferite non curate e un’infestazione di ratti anche all’interno delle gabbie. È quanto documentato da Greenpeace Italia nella nuova inchiesta Dietro le sbarre, realizzata grazie a video e immagini provenienti da una fonte anonima e verificate dall’organizzazione. Il materiale proviene da un allevamento intensivo di suini situato a Roncoferraro (Mantova), di proprietà della Società Agricola La Pellegrina S.p.A., controllata al 100% dal Gruppo Veronesi, colosso dell’agroalimentare italiano che possiede marchi come AIA, Negroni e Wudy.

Ferite e carcasse, tra sporcizia e roditori

Le immagini raccolte all’interno dell’allevamento di maiali e scrofe mostrano un quadro drammatico: roditori vivi e morti all’interno dei reparti, scrofe ferite o con prolassi uterini non trattati, carcasse di suinetti abbandonate per oltre 24 ore e intere aree dell’allevamento invase da insetti. Secondo Greenpeace, “la presenza così massiccia di ratti rappresenta un rischio sanitario sia per gli animali che per i lavoratori”, poiché può veicolare zoonosi come salmonellosi e leptospirosi, oltre a contaminare il mangime e danneggiare strutture e impianti.

Reflui, farmaci e perdite di liquami

Le verifiche hanno inoltre evidenziato l’uso di farmaci ormonali (come ossitocina) e anti-infiammatori il cui uso è legale ma che sono un indice di problemi sanitari, oltre a scarsa igiene e manutenzione. Alcune riprese aeree mostrano perdite di liquami da un pozzo ostruito, con scarico diretto sul terreno aziendale, potenzialmente pericoloso per il suolo e le acque.

Un colosso con fatturati miliardari

Secondo il report, La Pellegrina S.p.A. è la seconda azienda zootecnica italiana per ricavi (1,65 miliardi di euro), subito dopo Tre Valli, anch’essa del Gruppo Aia- Veronesi. Riceve anche fondi pubblici dalla Politica Agricola Comune (PAC): nel 2024 è risultata al 41° posto tra i massimi beneficiari italiani, con 232.255 euro. Nonostante ciò, il Bilancio di sostenibilità 2023 del Gruppo Veronesi, certificato da Deloitte, afferma che “il rispetto per gli animali è un valore primario”, garantendo la libertà da dolore e malattie “attraverso diagnosi tempestive e trattamenti adeguati”. L’inchiesta di Greenpeace mette però in dubbio la distanza tra dichiarazioni e realtà: “Il benessere animale esiste solo su carta”, si legge nel documento.

Un sistema da cambiare

Greenpeace ha segnalato le presunte irregolarità alle autorità competenti e sostiene la proposta di legge “Oltre gli allevamenti intensivi”, che punta a ridurre drasticamente il numero di animali allevati in modo intensivo e a favorire modelli più sostenibili.

“La denuncia che ci è stata inviata – spiegano da Greenpeace – non è un caso isolato ma parte di un sistema insostenibile, che arricchisce pochi marchi e scarica sull’ambiente e sulla salute pubblica i costi reali della carne a basso prezzo”.

© Riproduzione riservata – Foto: Greenpeace





