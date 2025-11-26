Una mandria di circa 3mila bovini da circa due mesi si trova sulla nave specializzata nel trasporto di animali vivi Spiridon II. L’imbarcazione, partita dall’Uruguay a metà settembre, è stata respinta dalla Turchia il 22 ottobre, dopo circa un mese di viaggio, per irregolarità documentali. Le autorità turche hanno negato l’autorizzazione allo sbarco a causa di documenti non corretti e discrepanze nelle marche auricolari (circa 469 animali non erano identificati correttamente). Alla fine, la nave, dopo essere rimasta bloccata per settimane ha (forse) deciso di tornare a Montevideo in Uruguay, stimando un arrivo per metà dicembre. Spiridon II, dopo un breve scalo a Bengasi (Libia) per rifornimenti, ora naviga con una destinazione finale incerta. Secondo gli esperti, un viaggio di ritorno così lungo mette a rischio la sopravvivenza della maggior parte degli animali.

Secondo le Ong che si occupano di benessere animale la situazione a bordo è insostenibile. Oltre 60 animali sono già morti e più di 140 mucche hanno partorito in stive insalubri, con i vitelli esposti a condizioni igieniche critiche. L’OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) ha scritto alla Commissione Europea per chiedere un intervento.

I precedenti

Il caso della Spiridon II non è isolato, nel 2020 le navi Karim Allah ed Elbeik, partite dalla Spagna con circa 2.600 tori, rimasero bloccate per oltre tre mesi nel Mediterraneo a causa di un sospetto focolaio di ‘lingua blu’. Dopo un estenuante calvario in mare, la stragrande maggioranza dei bovini fu abbattuta al ritorno in Spagna, un epilogo drammatico che sollevò un’ondata di indignazione internazionale. Nello stesso periodo le cronache registrano la tragedia della Gulf Livestock 1. L’imbarcazione affondò a causa di un tifone nel Mar Cinese Orientale: morirono 41 membri dell’equipaggio insieme a 6mila animali.

A seguito della tragedia della Gulf Livestock 1, il governo neozelandese nel 2023 ha vietato l’esportazione di animali vivi via mare. La decisione dimostra come sia possibile sostituire il commercio di animali vivi con l’esportazione di carne refrigerata e prodotti genetici (embrioni e sperma), tutelando al contempo la reputazione del Paese e la salute degli animali. Anche l’Australia sta eliminando gradualmente l’esportazione di pecore vive. L’attuale Regolamento (CE) n. 1/2005 non impone un limite massimo di tempo per i viaggi in mare. Anche se la Commissione Europea ha presentato una proposta di revisione della normativa che prevede una riduzione della durata e un miglioramento delle condizioni di trasporto, ma non propone un divieto totale all’esportazione di animali vivi via mare, come richiesto dalle ONG.

