L’inchiesta di Report andata in onda domenica 23 novembre ha sollevato un gravissimo allarme sulla sicurezza alimentare, documentando presunte pratiche illecite all’interno del macello Bervini Primo Srl, in provincia di Mantova. L’accusa centrale riguarda la rietichettatura e la rivendita di carne a rischio, che avrebbe raggiunto diverse aziende del settore alimentare italiano. Bervini respinge con forza ogni accusa, appellandosi alle normative sul congelamento.

L’inchiesta di Report

L’indagine condotta da Giulia Innocenzi ha mostrato, attraverso immagini girate di nascosto da un dipendente, un meccanismo di ‘riciclaggio’ della carne refrigerata prossima alla scadenza o già scaduta. Il servizio mostra gli operai del macello mentre mettono a scongelare in vasconi pieni d’acqua calda centinaia di pacchi di carne, principalmente bovina, che avevano raggiunto o superato la data di scadenza.

Una volta scongelata la carne, gli operai rimuovevano con un coltello la parte superficiale, che appariva di colore più scuro o marrone perché ormai deteriorata. Quindi si riconfezionava la carne, su cui era apposta una nuova etichetta con una data di scadenza falsificata, non più conforme a quella originale del produttore.

Le operazioni mostrate nel servizio, se confermate dalle indagini, possono comportare gravi rischi per la salute pubblica: lo scongelamento in acqua calda, infatti, favorisce la proliferazione di microrganismi, che poi contaminano tutte le superfici e i coltelli usati dagli operati per sezionare e ‘ripulire’ la carne. Report ha sottoposto le immagini e la documentazione raccolte all’ATS Valpadana, che ha annunciato l’intenzione di avviare indagini.

La replica di Bervini

A fronte delle accuse, Bervini ha risposto a Report una nota ufficiale, respingendo categoricamente ogni illecito e difendendo la legalità delle proprie operazioni. La carne che commercializziamo non ha mai, in alcun caso, raggiunto la data di scadenza, e tantomeno l’ha superata.”

L’azienda sostiene infatti di aver applicato in modo puntuale le normative comunitarie e nazionali che consentono il congelamento della carne fresca refrigerata sottovuoto prima della data di scadenza assegnata dal produttore. Secondo Bervini, tale operazione non cambia lo status della carne, che passa legalmente da “carne fresca refrigerata” a “carne fresca congelata”. Le normative vigenti richiedono che sulle confezioni sia indicata unicamente la data di congelamento.

La società afferma, inoltre, che tutte le operazioni sono svolte “secondo procedure rigidamente controllate, che garantiscono la piena salubrità del prodotto” e ribadisce di essere costantemente sottoposta a controlli, sottolineando come in tutti gli anni di attività “nessuna problematica di sicurezza alimentare e nessuna allerta alimentare è stata mai generata” dalle sue lavorazioni.

Illegale?

Secondo Bervini la carne fresca in scadenza può essere congelata prima della data limite, come previsto dalle norme anti-spreco. Secondo Report la carne mostrata nelle immagini non è fresca ma risulta congelata da due anni (oltre il limite di sicurezza), viene scongelata e rigenerata (rilavorata) e questa è un’operazione illegale.

Il ruolo dei veterinari

A questo punto, saranno le indagini dell’ATS e della Procura a stabilire se le manipolazioni riscontrate dall’inchiesta abbiano superato o meno il confine della legalità, mettendo a rischio la salute dei consumatori. È la seconda volta che ATS Val Padana viene chiamata in causa in questi giorni. Una settimana fa c’è stato lo scandalo de La Pellegrina (ne abbiamo parlato qui), azienda molto importante del settore che fornisce maiali ai prosciuttifici collegati alle filiere dei prosciutti di Parma, San Daniele e altri 14 salumi Dop. In seguito alla segnalazione di Greenpeace sulla presenza di ratti e sulle condizioni igieniche critiche degli allevamenti, ATS è intervenuta tempestivamente ha sanzionato per 10 mila euro la società La Pellegrina e posto sotto sequestro gli animali presenti nell’allevamento senza altre spiegazioni.

Anche nel caso Bervini, nonostante l’episodio risalga a 10 giorni fa ATS non rilascia notizie sui fornitori della carne a Bervini e sui destinatari della carne rilavorate anche se l’azienda distribuisce ai ristoranti e al mondo Horeca.

