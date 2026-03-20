Patatine con macchie scure segnalate da una lettrice: la risposta di San Carlo.

Ogni tanto può capitare che un prodotto che non rispetta gli standard organolettici di un’azienda possa sfuggire al controllo di qualità, o che un ingrediente ‘difettoso’ riesca a finire nella linea produttiva. È quello che sembra essere accaduto alle patatine che ha acquistato una nostra lettrice: di seguito la segnalazione giunta in redazione, con la risposta di San Carlo.

La lettera

Spettabile Redazione,

vi contatto per sottoporvi una segnalazione relativa a un prodotto dell’azienda San Carlo. Nei giorni scorsi ho inviato una mail all’azienda per segnalare un problema riscontrato e chiedere chiarimenti. Tuttavia, ad oggi, non ho ancora ricevuto alcuna risposta. Di seguito riporto la copia della mail inviata a San Carlo.

“Spett.le Servizio Clienti,

con la presente desidero segnalare un problema riscontrato in una confezione di patatine fritte a marchio San Carlo, acquistata in data 29 febbraio 2026 presso Carrefour di Orbassano. All’apertura della confezione ho trovato diverse patatine con evidenti parti nere e alcune con tracce riconducibili a germogli, circostanza che considero grave e non conforme agli standard qualitativi che mi aspetto dal vostro marchio.Trattandosi di un prodotto alimentare destinato al consumo, ritengo l’accaduto particolarmente spiacevole e potenzialmente rischioso per la salute dei consumatori. Allego alla presente fotografie che documentano chiaramente quanto descritto, al fine di dimostrare la gravità della situazione. Resto in attesa di un vostro cortese riscontro e di chiarimenti in merito all’accaduto, nonché di informazioni sulle verifiche che intendete effettuare.”

Cordiali saluti.

Elettra

La risposta di San Carlo

Gentile Redazione, vi ringraziamo per aver condiviso quanto riportato dalla vostra lettrice. Per San Carlo l’ascolto dei consumatori è un aspetto importante e ogni segnalazione viene presa con la massima attenzione.

Abbiamo esaminato il caso con il nostro team di controllo qualità. Dalle immagini sembrano essere presenti alcune macchie scure sulle patatine, riconducibili a naturali imperfezioni dei tuberi. Si tratta di un fenomeno che può manifestarsi più facilmente nei mesi invernali o in relazione alle condizioni di conservazione della materia prima (es. compressione). Dalle verifiche condotte risulta inoltre che il lotto indicato è stato effettivamente prodotto nel mese di gennaio.

Nei nostri processi produttivi impieghiamo tecnologie di selezione e controlli molto rigorosi per ridurre al minimo difetti di questo tipo. Tuttavia, trattandosi di una materia prima naturale, alcune caratteristiche possono diventare più evidenti in seguito alla lavorazione. Può quindi accadere occasionalmente che alcune imperfezioni inizialmente poco visibili risultino poi percepibili nel prodotto finito.

Desideriamo in ogni caso rassicurare che quanto descritto non ha impatti sulla sicurezza o sulla commestibilità del prodotto. Ci dispiace per quanto accaduto e ringraziamo la vostra lettrice per aver condiviso la sua esperienza. Il dialogo con chi sceglie i nostri prodotti è fondamentale e ci aiuta a migliorare costantemente i nostri standard qualitativi.

Cordiali saluti

San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A.

© Riproduzione riservata Foto: AdobeStock (copertina), inviate dalla lettrice