Un lettore dubita della sicurezza dei vassoi in plastica per la cottura in forno: il chiarimento di Coop.

Un lettore ci scrive perché non è sicuro che la vaschetta di plastica in cui è confezionato un piatto pronto surgelato Coop possa andare in forno, come indicato sull’etichetta. Di seguito la lettera giunta in redazione, con la risposta della catena.

La lettera

Buongiorno rilevo da una confezione di orata alla ligure surgelata Fiorfiore Coop, che il prodotto può essere cotto in forno elettrico direttamente nel vassoio. Molto pratico, se non fosse che il vassoio è di plastica, come si può rilevare sulla confezione alla voce “Etichetta Ambientale: Vassoio plastica-PET 1 Raccolta plastica.” Ovviamente il tutto è stato cucinato in un contenitore di vetro per cottura tipo Pirex, neppure in padella antiaderente! È vero che suggerisce in microonde, ma in questo caso non dovrebbe essere CPET? Che ne pensate?

Allego foto confezione e tipo di vassoio.

Grazie.

Giuseppe

La risposta di Coop

Gentile consumatore, il vassoio dell’Orata alla ligure è in CPET e idoneo alla cottura in forno alle condizioni indicate in etichetta. Ai fini dell’etichettatura ambientale e in ottemperanza alla normativa vigente, non è prevista una codifica distinta delle possibili varianti del PET (incluso il CPET) che rientrano nella stessa famiglia e vanno identificate indistintamente con il codice “PET 1”

© Riproduzione riservata Foto: Coop, inviata dal lettore