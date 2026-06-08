Errore o pratica commerciale scorretta? Quando il volantino trasforma il pollo convenzionale in “Bio”

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore, Angelo, riguardante un errore di etichettatura promozionale che rischia di indurre in errore i consumatori sulla reale natura dei prodotti acquistati.

La lettera sul pollo

Per conoscenza vi segnalo questa pubblicità della catena Migross relativa a un prodotto a marchio Fileni. L’azienda marchigiana, correttamente, non appone alcuna dicitura biologica sulla confezione di questa specifica linea (che infatti non è bio), ma Migross continua da tempo a presentarla nei suoi volantini come appartenente alla linea biologica. L’ennesima conferma si trova nel volantino promozionale di questa settimana, consultabile sul loro sito web. Dopo aver riscontrato questa discrepanza, ho provveduto a presentare le mie formali rimostranze direttamente presso il punto vendita Migross di Casazza, in provincia di Bergamo. Purtroppo il mio tentativo si è rivelato del tutto inutile: anziché verificare l’anomalia, sono stato liquidato e trattato alla stregua di un polemico incompetente. A voi il commento. Grazie dell’attenzione, Angelo.

La risposta di Migross

In merito alla segnalazione inviata dal vostro lettore, il sig. Angelo, desideriamo innanzitutto ringraziarlo per l’attenzione e lo spirito di osservazione dimostrati nei confronti dei nostri materiali promozionali. La trasparenza verso i nostri clienti è una priorità assoluta per la nostra insegna.

A seguito della segnalazione, abbiamo effettuato una verifica sulle nostre pianificazioni pubblicitarie. Desideriamo precisare che l’inserimento del prodotto Fileni all’interno della sezione dedicata al biologico è riconducibile a un singolo errore di impaginazione sul volantino. Si è trattato di una svista grafica del tutto eccezionale e non sistematica; Non vi è stata da parte di Migross, alcuna intenzione di indurre in errore il consumatore, tanto più che – come correttamente rilevato dal lettore – la confezione del prodotto a scaffale non riporta alcuna dicitura ingannevole e rispetta fedelmente la natura della linea.

Siamo spiacenti che la segnalazione del sig. Angelo presso il punto vendita di Casazza non abbia ricevuto la dovuta e cortese attenzione. Sarà nostra cura verificare l’accaduto e richiamare il personale a una maggiore sensibilità e ascolto, poiché le critiche costruttive dei clienti sono per noi lo strumento principale per migliorare il servizio.

Rinnoviamo le nostre scuse al sig. Angelo e a tutti i lettori per la svista tipografica, assicurando che abbiamo già provveduto a intensificare i controlli interni sulle bozze di stampa per evitare che simili refusi si ripetano in futuro.

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