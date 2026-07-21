Un lettore ci segnala due confezioni di bresaola ricoperte di muffa nonostante una scadenza fissata a settembre. Ecco la risposta di Lidl.

Un lettore ci ha scritto dopo aver trovato due confezioni di bresaola acquistate completamente ammuffite a poche settimane dall’acquisto e con una data di scadenza ancora lontana. Abbiamo inoltrato la segnalazione a Lidl, che ci ha risposto dopo aver svolto le verifiche con il fornitore. Di seguito la lettera arrivata in redazione e la risposta della catena

La lettera

Buona sera Spett.le Redazione de Il Fatto Alimentare,

Sono anni che vi seguo e leggo dei vari prodotti e delle miriadi di problematiche che analizzate e riscontrate in giro per l’Italia. Per quanto non sia la prima volta che mi capita di dover gettare anzitempo qualche prodotto (solitamente la carne) acquistato presso la catena Lidl, nel supermercato di Gorizia, se non lo consumo a breve o lo congelo. Questa volta sono rimasto scioccato quando ho trovato, tra le confezioni di bresaola in frigorifero, due vaschette nelle condizioni che potete notare dalle immagini. La cosa che più ha colpito sia me sia la mia compagna è stata che sono state acquistate in data 17 giugno 2026 (oggi è il 10/07) e portate a casa e poste in frigorifero. Come si evince dalle confezioni, oltretutto, entrambe hanno scadenza 01/09/2026!

Immagino già la risposta della catena, la quale avrà sicuramente da ridire sulla “catena del freddo” non rispettata dal cliente, ma così non è. Dal supermercato a casa mia ci sono circa 3 km e utilizzo borse termiche dal carrello a casa. Non è neppure la prima volta che abbiamo visto il personale portare i bancali di cibo da frigo che restano del tempo nelle corsie.

Un ringraziamento per la cortese attenzione e buon proseguimento di lavoro

Mauro

La risposta di Lidl

Gentile Redazione,

vi ringraziamo per averci inoltrato la segnalazione del Cliente relativa alla referenza Bresaola punta d’anca affetta 80g a marchio “Dal Salumiere”. Ci teniamo innanzitutto ad esprimere il nostro rammarico per quanto segnalato.

A seguito del ricevimento della segnalazione ci siamo prontamente attivati assieme al nostro Fornitore, il quale ha immediatamente avviato dei controlli interni e una verifica dei controcampioni dello stesso lotto conservati presso lo stabilimento produttivo. Sia i controlli interni che l’analisi dei controcampioni effettuati dal Fornitore non hanno evidenziato alcuna non conformità, confermando l’assoluta idoneità del prodotto all’uscita dallo stabilimento.

Dalla valutazione tecnica della documentazione fotografica fornita, il Fornitore ritiene che quanto riscontrato dal Consumatore sia riconducibile a una micro-lesione accidentale della pellicola protettiva. Si tratta di un evento che avviene presumibilmente in una fase successiva al confezionamento, come il trasporto o la movimentazione. Una fessurazione, anche se invisibile a occhio nudo, è infatti sufficiente ad alterare l’atmosfera protettiva (MAP) all’interno della confezione, permettendo l’ingresso di ossigeno e favorendo di conseguenza lo sviluppo di muffe prima della naturale scadenza del prodotto.

Il Fornitore, inoltre, ci conferma di sottoporre ogni lotto a rigorosi controlli meccanici di tenuta del sigillo, per cui ritiene che l’evento segnalato sia da riferirsi a un episodio del tutto isolato, per il quale non abbiamo ricevuto ulteriori segnalazioni. Ad ogni modo, siamo disponibili ad effettuare il reso del prodotto: il cliente potrà in tal caso contattare l’assistenza clienti all’indirizzo assistenzaclienti@lidl.it.

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

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