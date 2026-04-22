Nei negozi Normal alimenti e detersivi condividono gli stessi scaffali: una scelta che sorprende una lettrice, ma che l’azienda difende come conforme alle norme.

Da circa un anno, è sbarcata in Italia Normal la catena danese low-cost che vende prodotti per l’igiene personale, cosmetici, detersivi per la casa e il bucato, integratori, snack e bevande. Una lettrice, però, ci segnala il peculiare scelta della catena di esporre sugli scaffali articoli non alimentari e alimentari l’uno accanto all’altro e ci chiede: è lecito? Di seguito la lettera giunta in redazione con la risposta di Normal

La lettera

Gentile Redazione, volevo segnalarvi una situazione paradossale nei negozi Normal, che stanno da poco aprendo nei centri commerciali. Sono negozi che vendono prodotti per il corpo, make up, detersivi, caramelle e cioccolatini. In pratica tutti quegli articoli a poco prezzo che riempiono il carrello facilmente, ma di dubbia utilità. Fin qui tutto bene se non fosse che i suddetti articoli sono tutti mescolati alla rinfusa sui banchi disposti a “percorso della vacca verso il macello”. Gli shampoo al melone sono letteralmente di fianco ai succhi di frutta. Lo sgorgante vicino al cioccolato. Oltre ad essere poco igienico e sicuro, è ovviamente vietato.

Ho segnalato più volte al personale il problema, ma cadono dalle nuvole farfugliando scuse del tipo: “lavoro qui da due giorni”, “ci dicono di fare così”, “io non ne so niente”… A questo punto mi chiedo se gli operatori abbiano fatto i corsi di HACCP visto che comunque vendono alimenti. Vi allego qualche foto magari voi avete una spiegazione plausibile per il loro comportamento.

Serena

La risposta di Normal

Gentile Redazione,

Grazie per la sua richiesta. Siamo lieti di chiarire la situazione. Confermiamo che le nostre attività sono conformi alla normativa vigente, inclusi i principi del sistema di autocontrollo HACCP, come previsto dalla legislazione alimentare dell’Unione Europea.

Desideriamo precisare che tutti i prodotti alimentari venduti da NORMAL sono preconfezionati; riteniamo pertanto che non sussista alcun rischio di contaminazione incrociata derivante dall’esposizione congiunta di prodotti non alimentari e alimentari nei nostri punti vendita. La disposizione dei prodotti all’interno dei nostri negozi segue un format commerciale internazionale, adottato in tutti i punti vendita del brand, che prevede un percorso guidato e un’esposizione trasversale delle diverse categorie merceologiche.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e chiediamo cortesemente che qualsiasi pubblicazione tenga conto del contesto completo della presente risposta.

Cordiali saluti,

NORMAL

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