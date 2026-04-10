Corpi estranei simili a filamenti in una confezione di Sofficini Findus: la segnalazione di un lettore.

Trovare un corpo estraneo in un prodotto che abbiamo acquistato non è mai un’esperienza piacevole. È capitato di recente a un nostro lettore con una confezione di Sofficini Findus contaminati da materiale fibroso. Di seguito la lettera arrivata in redazione, con la risposta dell’azienda.

La lettera

Buongiorno,

sono un vostro lettore e desidero segnalarvi un episodio che ritengo significativo. Aprendo una confezione di Sofficini Findus, ho notato la presenza di corpi estranei sulla superficie del prodotto. In particolare, erano visibili diversi filamenti sottili e scuri, simili a setole o peli, aderenti alla panatura esterna del sofficino. La cosa mi ha piuttosto colpito e preoccupato, trattandosi di un alimento pronto al consumo. Ho ritenuto quindi opportuno documentare quanto accaduto con alcune fotografie, che vi allego, per permettervi di valutare meglio la situazione. Vi scrivo per portare alla vostra attenzione questo episodio e capire se possa trattarsi di un caso isolato o di un problema più ampio.

Domenico

La risposta di Findus

Gentile Consumatore,

La ringraziamo per aver condiviso la Sua segnalazione e comprendiamo la preoccupazione che un episodio come quello descritto può generare. Desideriamo rassicurarLa che i Sofficini Findus sono realizzati in uno stabilimento che opera secondo rigorosi standard di qualità e sicurezza alimentare, certificato ISO 9001:2015 e BRC Ed. 9. Inoltre, tutto il personale coinvolto è adeguatamente formato secondo quanto previsto dal sistema di autocontrollo e sicurezza alimentare.

Abbiamo dato seguito a questa segnalazione con una immediata verifica interna; dai controlli effettuati sul lotto indicato, non sono emerse anomalie produttive. Le verifiche ispettive e organolettiche non hanno evidenziato difformità sul prodotto finito; non risultano altre segnalazioni simili relative allo stesso lotto e le analisi di controllo confermano la piena conformità del prodotto e del processo produttivo.

Riguardo l’oggetto della segnalazione, la documentazione fotografica ricevuta non ci consente di determinarne con certezza l’origine. Qualora fosse possibile metterlo a nostra disposizione, saremmo lieti di effettuare ulteriori analisi.

Rimaniamo a Sua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o necessità e La invitiamo a contattarci tramite i riferimenti disponibili alla pagina https://contattaci.findus.it/. Il nostro Servizio Consumatori è sempre a Sua disposizione per offrirLe supporto e assistenza.

Cordiali saluti,

Findus

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