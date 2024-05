Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di salame toscano venduto con il marchio I Salumi di Sciano. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è il rischio microbiologico dovuto alla presenza di Salmonella spp nel prodotto in questione. Il salame interessato dal provvedimento è distribuito in pezzi interi da 500 grammi circa ciascuno. Il prodotto richiamato appartiene al lotto numero 190324 con il termine minimo di conservazione (TMC) 20/08/2024.

L’azienda Gelli Salumi Srl ha prodotto il lotto di salame toscano richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in via Sciano 71, a Certaldo, nella città metropolitana di Firenze (marchio di identificazione CE IT 1623 L).

A scopo puramente precauzionale, si consiglia di non consumare il salame toscano con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. L’azienda raccomanda alle consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato di restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 105 richiami, per un totale di 230 prodotti.

