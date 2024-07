Dopo il richiamo di un lotto di tramezzini PRO bresaola, rucola e grana di Alba Tramezzini per presenza di Listeria (ne abbiamo parlato in questo articolo sul provvedimento), scatta il maxi ritiro precauzionale di tutta la produzione.

Il Ministero della Salute ha segnalato infatti il richiamo cautelativo da parte del produttore di 123 prodotti tra tramezzini, panini, sandwich, hot dog, pinse, focacce, toast, pucce a marchio Alba Tramezzini (anche in collaborazione con Riomare e Rovagnati), Idea Fresco, Buono e Fresco, Eataly, Sigma, Penny Market e altri marchi. Il motivo indicato è la “possibile presenza di Listeria monocytogenes per contaminazione degli ambienti e superfici di lavoro.” Nell’avviso di richiamo non sono specificati tutti i marchi e non sono incluse le fotografie dei prodotti interessati. Sono coinvolti tutti i lotti da L160 a L180 e da 24160 a 24180, con le date di scadenza fino al 12/10/2024. I prodotti interessati sono i seguenti:

L’azienda Alba Tramezzini Spa ha prodotto tutti i panini richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via Ettore Maiorana 2, a Faggiano, in provincia di Taranto (marchio di identificazione IT L707 CE).

