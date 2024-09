La catena di supermercati Il Gigante ha segnalato il richiamo da parte del produttore di due lotti di zucchine verdi a marchio Accademia Verde. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la rilevazione, a seguito di un controllo interno, del superamento dei limite di legge di tre molecole ad azione fungicida: il tebuconazolo, la triflossistrobina e l’azossistrobina. Il prodotto in questione è venduto in confezioni dal peso variabile con i numeri di lotto 04/09/2024 e 05/09/2024, corrispondenti alle date di produzione.

L’azienda Accademia Verde Srl ha prodotto le zucchine verdi richiamate. Lo stabilimento di produzione si trova in via Cervino 11, a Figino Serenza, in provincia di Como.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare le zucchine verdi con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente ancora in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

