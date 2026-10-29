Continuano ad arrivare i richiami di verdure sott’olio a marchio La Favola Antica – Ferri per allergeni non dichiarati. Questa volta tocca alla zucca a filetti piccanti e alla zucca grigliata, segnalate dal Ministero della Salute per la presenza, nell’aceto di vino utilizzato come ingrediente, di solfiti non dichiarati in etichetta. I prodotti interessati sono i seguenti:

Zucca a filetti piccanti sott’olio, in vasi da 900 grammi con il numero di lotto 06/05/26 e il termine minimo di conservazione (TMC) 28/11/2027, e in vasetti da 250 grammi con il numero di lotto 23/01/26 e il TMC 28/07/2027;

Zucca grigliata sott’olio, in vasi da 900 grammi con il numero di lotto 26/11/25 e il TMC 28/05/2027, e in vasetti da 300 grammi con il numero di lotto 04/02/26 e il TMC 28/08/2027.

A produrre la zucca sott’olio richiamata anche in questo caso è stata l’azienda Ferri Sas di Ferri Pietro. Lo stabilimento di produzione si trova in viale Europa 126/F, a Spoltore, in provincia di Pescara (marchio di identificazione AA000657041PEIT).

I precedenti

In precedenza, il Ministero della Salute aveva segnalato il richiamo di altri 11 prodotti, tra verdure e funghi sott’olio, a marchio La Favola Antica – Ferri, sempre per la presenza di solfiti non dichiarati (leggi qui il primo articolo sul richiamo dei sott’oli, il secondo articolo e il terzo articolo). Non è chiaro perché, nonostante tutti gli avvisi siano datati 22/10/2026, il Ministero li stia pubblicando in momenti differenti: siamo già alla quarta pubblicazione separata.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda alle persone allergiche ai solfiti di non consumare la zucca sott’olio con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto. I prodotti in questione possono essere consumati senza problemi dalle persone che non sono allergiche ai solfiti.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 231 richiami e ritiri, per un totale di 517 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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