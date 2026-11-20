I supermercati Carrefour hanno richiamato la friggitrice ad aria da 6 litri a marchio Carrefour Home perché a causa del deterioramento del rivestimento della griglia interna, sussiste il rischio di ingestione di frammenti del rivestimento stesso insieme al cibo.

Il provvedimento interessa il modello HAF6L1750-26 con codice a barre 3617702347998, venduto negli ipermercati Carrefour e nei supermercati Carrefour Market a partire dal mese di aprile 2026. Il richiamo è stato diffuso in data odierna (20 novembre) anche in Francia tramite la piattaforma Rappel Conso.

A scopo precauzionale, la catena raccomanda di non utilizzare più la friggitrice ad aria sopra indicata. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dell’elettrodomestico richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto dove sarà rimborsato. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio clienti Carrefour al numero verde 800 650650.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 253 richiami e ritiri, per un totale di 956 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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