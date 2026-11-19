Il Ministero della Salute ha segnalato i richiami di una salsiccia stagionata e di un salame per rischio microbiologico. I supermercati Tosano, invece, hanno pubblicato quello di alcuni lotti di cucchiai termosensibili per la migrazione di sostanze chimiche in eccesso.

Il richiamo del salame Revusco

Il Ministero ha diffuso il richiamo di un lotto di Revusco “salame del peccato” dell’azienda Salumi Tre Torri per la presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto in questione è venduto in pezzi da 700 grammi circa, con il numero di lotto 06.10.26, senza termine minimo di conservazione (TMC).

A produrre il salame richiamato è stata l’azienda Salumi Tre Torri di Adino Fontana. Lo stabilimento di produzione si trova in via Monte della Giustizia, a Montecosaro, in provincia di Macerata (marchio di identificazione IT 91372/L CE).

Il richiamo della salsiccia stagionata

Oltre al richiamo della salsiccia stagionata sottovuoto pubblicato ieri da Coop (tutti i dettagli in questo articolo), il Ministero ha segnalato anche quello della salsiccia stagionata sfusa a marchio Poggino Salumi per la presenza di Salmonella spp. Il prodotto interessato è venduto sfuso con il numero di lotto 42A26 e il TMC 29/01/2027.

A produrre e confezionare la salsiccia stagionata richiamata è stata l’azienda Poggino Salumi Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in via dell’Industria 29 a Viterbo (marchio di identificazione IT 1544L CE).

Il richiamo dei cucchiai termosensibili

Infine, i supermercati Tosano hanno diffuso il richiamo di quattro lotti di cucchiai termosensibili a marchio Nûby per la migrazione di BPAF (bisfenolo AF). Il prodotto coinvolto è venduto in confezioni da 3 pezzi, con i numeri di lotto M2C18Z, M2D28Z, M2E26Z e M2F18Z, e il codice articolo ID5235.

La catena fa sapere che i cucchiai richiamati sono stati in vendita nel periodo tra il giugno 2025 e il novembre 2026.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare la salsiccia stagionata e il salame e non utilizzare i cucchiai con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 247 richiami e ritiri, per un totale di 950 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata. Foto: AdobeStock (copertina), Ministero della Salute, Tosano