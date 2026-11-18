I supermercati Coop hanno segnalato il richiamo di due lotti di salsiccia stagionata a marchio Poggino Salumi per la presenza di Salmonella Spp. rilevata nel corso di analisi in autocontrollo. Il prodotto in questione è venduto sottovuoto in confezioni dal peso variabile, con i numeri di lotto 42A26 e 42A26E e il termine minimo di conservazione (TMC) 20/04/2027.

A produrre e confezionare la salsiccia stagionata richiamata è stata l’azienda Poggino Salumi Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in via dell’Industria 29 a Viterbo (marchio di identificazione IT 1544L CE).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare la salsiccia stagionata con i numeri di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto. Coop fa sapere che il provvedimento interessa solo alcuni punti vendita del Lazio.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 245 richiami e ritiri, per un totale di 947 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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