La catena di negozi discount Normal ha segnalato il richiamo del Kinder Bueno White venduto nei suoi punti vendita, perché il fornitore ha omesso di evidenziare gli allergeni “farina di frumento” e “amido di frumento” nell’elenco degli ingredienti. Il prodotto in questione è venduto in confezioni monoporzione da 43 grammi con il codice EAN 80761761. L’avviso di Normal non indica i numeri di lotto interessati.

È molto probabile che i prodotti coinvolti siano stati importati dall’estero e che l’errore riguardi l’etichetta adesiva in italiano applicata al prodotto.

A scopo precauzionale, si raccomanda alle persone celiache o allergiche alle proteine del frumento di non consumare il Kinder Bueno White acquistato presso Normal. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono quindi restituirlo al punto vendita d’acquisto, dove sarà rimborsato. Le persone che non sono celiache o allergiche al frumento invece possono consumare lo snack Kinder segnalato.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 244 richiami e ritiri, per un totale di 946 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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