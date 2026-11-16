Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo precauzionale di un lotto di salmone scozzese affumicato commercializzato da La Nef per la possibile presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 100 grammi, con il numero di lotto 170794 e la data di scadenza 18/11/2026. Nonostante l’avviso sia datato 13 novembre, il Ministero lo ha pubblicato solo lunedì 16 novembre, molto a ridosso della scadenza.

A produrre il salmone scozzese affumicato richiamato per La Nef Spa è stata l’azienda Norvelita Uab. Lo stabilimento di produzione si trova in Pramonės g. 1, Gabšių k., Raseinių r., in Lituania (marchio di identificazione LT 72-01 EB).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare il salmone scozzese affumicato con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

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