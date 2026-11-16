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Fettine di salmone affumicato o carpaccio di salmone su un piatto con limone ed erbe aromatiche
Richiami e ritiri

Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo precauzionale di un lotto di salmone scozzese affumicato commercializzato da La Nef per la possibile presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 100 grammi, con il numero di lotto 170794 e la data di scadenza 18/11/2026. Nonostante l’avviso sia datato 13 novembre, il Ministero lo ha pubblicato solo lunedì 16 novembre, molto a ridosso della scadenza.

A produrre il salmone scozzese affumicato richiamato per La Nef Spa è stata l’azienda Norvelita Uab. Lo stabilimento di produzione si trova in Pramonės g. 1, Gabšių k., Raseinių r., in Lituania (marchio di identificazione LT 72-01 EB).

Salmone scozzese affumicato La Nef richiamo 16.11.2026
La confezione del salmone affumicato scozzese richiamato per la possibile presenza di Listeria monocytogenes

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare il salmone scozzese affumicato con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 243 richiami e ritiri, per un totale di 945 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute

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